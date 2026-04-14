Thổ Nhĩ Kỳ: Nổ súng tại trường trung học, 16 người bị thương

Một cựu học sinh đã mang súng săn xông vào trường trung học tại tỉnh Sanliurfa, nổ súng bừa bãi khiến 16 người bị thương, trước khi khống chế con tin trong trường và kết thúc bằng hành vi tự sát.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ súng ở Siverek. Ảnh: The Associated Press

Ngày 14/4, một đối tượng đã nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 16 người, hầu hết là học sinh, bị thương.

Thống đốc tỉnh Hasan Sildak cho biết vụ việc xảy ra ở trường Trung học Dạy nghề và Kỹ thuật Anatolian Ahmet Koyuncu ở huyện Siverek.

Đối tượng là một cựu học sinh của trường, sinh năm 2007, đã mang súng săn vào trong khuôn viên trường và nổ súng bừa bãi.

Sau khi nổ súng, đối tượng đã vào trong tòa nhà và bắt giữ các học sinh làm con tin.

Các đội y tế, cảnh sát và các đơn vị đặc nhiệm đã được điều động đến hiện trường. Đối tượng sau đó đã tự sát.

Theo một số nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng đã có tranh cãi với một người bạn.

Theo Vietnam+