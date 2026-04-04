Thông báo bán đấu giá tài sản

* Tài sản đấu giá: Đấu giá cột ăng ten cao 108m của Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình cũ. Giá khởi điểm: 41.432.719 đồng. Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng.

Người mua chịu mọi chi phí tháo dỡ, di dời vật tư sau tháo dỡ và bàn giao mặt bằng theo đúng hiện trạng ban đầu tại vị trí lắp đặt.

* Bên có tài sản, nơi có hồ sơ tài sản đấu giá: Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ; địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến trước ngày bán đấu giá 02 ngày làm việc tại Công ty đấu giá hợp danh Quốc Gia.

* Tiêu chuẩn, điều kiện đơn vị tham gia:

- Có tư cách pháp nhân hợp pháp, ngành nghề phù hợp với hoạt động tháo dỡ công trình và xử lý tài sản.

- Có kinh nghiệm tháo dỡ công trình cột cao tương tự (khoảng 108m), kèm hồ sơ chứng minh.

- Có phương án kỹ thuật chi tiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản xung quanh.

- Nhân sự tham gia phải có hợp đồng lao động hợp pháp, được đào tạo và có chứng chỉ an toàn làm việc trên cao còn hiệu lực.

* Thời gian xem tài sản: Từ ngày 06/04/2026 đến ngày 08/04/2026 tại tại trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình cũ (số 550 đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ)

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày làm việc, nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Quốc Gia số tài khoản 4276399399 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quang Minh.

* Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 09 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 13/4/2026 trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến có tên miền: https://taichinhqnamqtc.vn/.

* Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Quốc Gia (Số 71/125 Tân Xuân, Đông Ngạc, Hà Nội – Điện thoại: 024.32121723).