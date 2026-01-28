THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

{title}
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÒA BÌNH
Chỉ tiêu: 02
Nơi làm việc: VietinBank Chi nhánh Hòa Bình .
Yêu cầu chung
1. Tiêu chuẩn về trường đào tạo:
- Nhóm 1: Đại học công lập/công lập liên kết với nước ngoài;
- Nhóm 2: Đại học dân lập (tư thục)/dân lập liên kết với nước ngoài
*Lưu ý: VietinBank chỉ tuyển dụng với các ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, tập chung, dài hạn tại các trường đại học trở lên (Không bao gồm hình thức học liên thông lên đại học, tại chức, hệ vừa học vừa làm, văn bằng 2)
2. Yêu cầu khác:
- Kinh nghiệm làm việc: Xem thông tin chi tiết đối với từng vị trí tuyển dụng đính kèm
- Độ tuổi:
+ Không quá 30 tuổi đối với vị trí: Chuyên viên Khách hàng doan nghiệp (KHDN, KHDN VVN, KHDN FDI)
- Ưu tiên:
+ Ngoại hình khá, sức khỏe tốt.
- Chiều cao: Nữ cao từ 1m58; Nam cao từ 1m65.
3. Địa điểm làm việc: VietinBank Chi nhánh Hòa Bình, số 555 đường Cù Chính Lan, tổ 13, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
4. Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính (8 giờ/ngày - 40 giờ/tuần). Nghỉ lễ tết theo quy định.
5. Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 03/02/2026.
Cách thức ứng tuyển
1. Hồ sơ ứng viên: Sơ yếu lý lịch; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, Thẻ căn cước; Giấy khám sức khỏe và Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (download tại: Tuyendung.vietinbank.vn).
2. Cách ứng tuyển:
- Bước 1: Đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản tại Website tuyển dụng VietinBank.
- Bước 2: Tìm kiếm Job phù hợp và bấm “Ứng tuyển”. Ứng viên có thể sử dụng box tìm kiếm tại các mục tương ứng (Vị trí tuyển dụng, Ghi chú...)
- Bước 3: Điền đầy đủ thông tin (nếu cần)Lưu nhápXem trướcGửi.
CHI TIẾT MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
TT
VỊ TRÍ
SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
YÊU CẦU
1
Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp (KHDN, KHDN Vừa & Nhỏ)
01
- Chủ động tìm kiếm khách hàng, bán hàng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ thường xuyên với khách hàng.
- Thẩm định hồ sơ tín dụng;
- Kiểm tra khách hàng trước, trong và sau khi cấp tín dụng, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn, phối hợp xử lý và thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro của khách hàng được phân công phụ trách;
- Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng cung cấp cho các bộ phận liên quan để phục vụ công tác cảnh báo sớm.
Chuyên ngành đào tạo: Khối ngành kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh; Marketing, Đầu tư, Bảo hiểm, Chứng khoán, Luật kinh tế.
Kỹ năng:
- Lập kế hoạch bán hàng;
- Bán hàng hiệu quả;
- Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;
- Giao tiếp đàm phán; - Thuyết trình; - Làm việc nhóm.
Kiến thức/ khả năng:
Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng
Có khả năng theo dõi, đánh giá đưa ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hiệu quả trong công tác bán hàng.
2
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp FDI (tiếng Trung)
01
- Chủ động tìm kiếm khách hàng, bán hàng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ thường xuyên với khách hàng.
- Thẩm định hồ sơ tín dụng;
- Kiểm tra khách hàng trước, trong và sau khi cấp tín dụng, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn, phối hợp xử lý và thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro của khách hàng được phân công phụ trách;
- Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng cung cấp cho các bộ phận liên quan để phục vụ công tác cảnh báo sớm.
Chuyên ngành đào tạo:
Khối ngành kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh; Marketing, Đầu tư, Bảo hiểm, Chứng khoán, Luật kinh tế...
Ngoại ngữ: tiếng Trung
Kỹ năng:
- Lập kế hoạch bán hàng;
- Bán hàng hiệu quả;
- Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;
- Giao tiếp đàm phán; - Thuyết trình; - Làm việc nhóm.
Kiến thức/ khả năng:
Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng
Có khả năng theo dõi, đánh giá đưa ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hiệu quả trong công tác bán hàng.
Ưu tiên các ứng viên du học tại các quốc gia có ngôn ngữ chính là tiếng Trung hoặc có chứng chỉ như sau hoặc tương đương:
+ Tiếng Trung: HSK cấp 5 (hoặc HSK cũ cấp 7) hoặc TOLFC cấp 4.
