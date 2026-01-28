NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÒA BÌNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chỉ tiêu: 02

Nơi làm việc: VietinBank Chi nhánh Hòa Bình .

Yêu cầu chung

1. Tiêu chuẩn về trường đào tạo:

- Nhóm 1: Đại học công lập/công lập liên kết với nước ngoài;

- Nhóm 2: Đại học dân lập (tư thục)/dân lập liên kết với nước ngoài

*Lưu ý: VietinBank chỉ tuyển dụng với các ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, tập chung, dài hạn tại các trường đại học trở lên (Không bao gồm hình thức học liên thông lên đại học, tại chức, hệ vừa học vừa làm, văn bằng 2)

2. Yêu cầu khác:

- Kinh nghiệm làm việc: Xem thông tin chi tiết đối với từng vị trí tuyển dụng đính kèm

- Độ tuổi:

+ Không quá 30 tuổi đối với vị trí: Chuyên viên Khách hàng doan nghiệp (KHDN, KHDN VVN, KHDN FDI)

- Ưu tiên:

+ Ngoại hình khá, sức khỏe tốt.

- Chiều cao: Nữ cao từ 1m58; Nam cao từ 1m65.

3. Địa điểm làm việc: VietinBank Chi nhánh Hòa Bình, số 555 đường Cù Chính Lan, tổ 13, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính (8 giờ/ngày - 40 giờ/tuần). Nghỉ lễ tết theo quy định.

5. Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 03/02/2026.

Cách thức ứng tuyển

1. Hồ sơ ứng viên: Sơ yếu lý lịch; bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, Thẻ căn cước; Giấy khám sức khỏe và Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (download tại: Tuyendung.vietinbank.vn ).

2. Cách ứng tuyển:

- Bước 1: Đăng ký tài khoản và kích hoạt tài khoản tại Website tuyển dụng VietinBank.

- Bước 2: Tìm kiếm Job phù hợp và bấm “Ứng tuyển”. Ứng viên có thể sử dụng box tìm kiếm tại các mục tương ứng (Vị trí tuyển dụng, Ghi chú...)

- Bước 3: Điền đầy đủ thông tin (nếu cần)Lưu nhápXem trướcGửi.

Chi_tiet_mo_ta_cong_viec.docx

CHI TIẾT MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU TUYỂN DỤNG