Thu được 334 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng thanh niên UBND tỉnh”

Sáng 25/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng thanh niên UBND tỉnh” năm 2026. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tháng Thanh niên, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Ngày hội thu hút hơn 400 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối UBND tỉnh đăng ký tham gia và đã thu được 334 đơn vị máu. Những đơn vị máu được hiến tặng góp phần cứu chữa, điều trị cho nhiều bệnh nhân.

Đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối UBND tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp”, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Thu Kiên - Đăng Khoa