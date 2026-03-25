Thu được 334 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng thanh niên UBND tỉnh”

Sáng 25/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng thanh niên UBND tỉnh” năm 2026. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tháng Thanh niên, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).
Ngày hội thu hút hơn 400 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối UBND tỉnh đăng ký tham gia và đã thu được 334 đơn vị máu. Những đơn vị máu được hiến tặng góp phần cứu chữa, điều trị cho nhiều bệnh nhân.
Đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối UBND tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.
Với thông điệp “Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp”, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Thu Kiên - Đăng Khoa
baophutho.vn Ngày 25/3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tổ chức chương trình ra mắt “Quỹ hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển” nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội...
baophutho.vn Ngày 25/3, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc...
baophutho.vn Ngày 25/3, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô trên địa...
baophutho.vn Ngày 25/3, tại tỉnh Lào Cai, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị gặp mặt giữa Cục...
baophutho.vn Sáng 25/3, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp (CSHCSN) năm 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Khương -...
baophutho.vn Ngày 24/3, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái...
baophutho.vn Chiều 24/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND)...