Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy một tháng

Thủ tướng Sebastien Lecornu, người được bổ nhiệm tháng trước, đệ đơn xin từ chức chỉ vài giờ sau khi nội các mới được công bố.

Văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn xin từ chức của Thủ tướng Sebastien Lecornu.

Sau nhiều tuần tham vấn với các đảng chính trị trên toàn quốc, ông Lecornu, đồng minh thân cận của Tổng thống Macron, đã bổ nhiệm các vị trí bộ trưởng hôm 5/10 và nội các mới dự kiến tổ chức cuộc họp đầu tiên vào chiều 6/10. Tuy nhiên, nội các mới gần như không thay đổi so với đội hình cũ khiến cả phe đối lập lẫn đồng minh tức giận.

Điều đó làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tồn tại lâu dài của chính phủ, trong bối cảnh nước Pháp đang chìm sâu trong khủng hoảng chính trị, với một quốc hội chia rẽ và không phe phái nào nắm được đa số.

Ông Lecornu đã phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là tìm cách để quốc hội phê chuẩn ngân sách thắt lưng buộc bụng cho năm tới. Dữ liệu chính thức tuần trước cho thấy nợ công của Pháp đã lên mức cao kỷ lục. Tỷ lệ nợ công so với GDP của Pháp hiện cao thứ ba trong Liên minh châu Âu (EU), sau Hy Lạp, Italy, và gần gấp đôi mức được phép là 60% theo quy định của EU.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu tại Paris ngày 3/10. Ảnh: AFP

Ông Lecornu, 39 tuổi, cựu bộ trưởng quốc phòng, được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm thủ tướng hôm 9/9. Tổng thống sau đó yêu cầu ông đàm phán với tất cả đảng phái chính trị trong quốc hội để tìm kiếm thỏa hiệp về ngân sách và các chính sách khác trước khi thành lập nội các mới.

Lecornu trở thành thủ tướng thứ 5 được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong chưa đầy hai năm qua. Người tiền nhiệm của ông, Francois Bayrou, đã bị quốc hội Pháp phế truất khỏi vị trí thủ tướng sau nhiều tranh cãi về kế hoạch mạnh tay kiểm soát nợ công.

Chính trường Pháp ngày càng bất ổn kể từ khi ông Macron tái đắc cử vào năm 2022 vì không có đảng hay liên minh nào nắm thế đa số trong quốc hội. Việc ông Macron kêu gọi bầu cử quốc hội trước thời hạn vào năm ngoái khiến cuộc khủng hoảng càng thêm trầm trọng.

Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, được người dân bầu 5 năm một lần, chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Thủ tướng Pháp được tổng thống bổ nhiệm sau các kỳ bầu cử nghị viện, thường thuộc đảng kiểm soát quốc hội, chịu trách nhiệm về các chính sách trong nước và đảm nhiệm công việc hàng ngày của chính phủ. Thành viên trong nội các do thủ tướng đề cử và cần được tổng thống chấp thuận.

Nguồn vnexpress.net