Tính năng khác biệt “đáng tiền” của iPhone 17 Pro Max so với 17 Pro

Chỉ còn một vài tuần nữa dòng iPhone 17 sẽ chính thức ra mắt, vì vậy không bất ngờ khi những tính năng về chúng xuất hiện ngày càng nhiều.

Theo báo cáo mới nhất, iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ sở hữu những tính năng nổi bật về hệ thống camera ở mặt sau. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max mang đến sự khác biệt vượt trội so với iPhone 17 Pro ở một số khả năng, bao gồm cả thông số kỹ thuật của camera tele.

iPhone 17 Pro Max sẽ mang đến khả năng nhiếp ảnh vượt trội so với các mẫu anh em.

Đây là điều đáng chú ý bởi Apple thường duy trì sự tương đồng về tính năng giữa các mẫu Pro, mặc dù công ty cũng đã từng bổ sung các nâng cấp camera độc quyền cho phiên bản Pro Max. Chẳng hạn, iPhone 15 Pro Max được trang bị zoom quang 5x, trong khi iPhone 15 Pro chỉ có zoom 3x. Tuy nhiên, dòng iPhone 16 Pro quay trở lại với sự tương đồng về tính năng giữa hai mẫu máy.

Giờ đây, có vẻ như Apple sẽ tái khởi động chiến lược nâng cấp độc quyền cho phiên bản Pro Max. Theo tài khoản Moment Digital trên Weibo, iPhone 17 Pro Max dự kiến sẽ được trang bị “camera tele mạnh nhất từ trước đến nay”. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố, các rò rỉ chỉ đề cập đến phiên bản Pro Max cho thấy cải tiến này có thể sẽ không xuất hiện trên mẫu Pro nhỏ hơn.

Đã có nhiều tin đồn trước đó cho biết cả iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được nâng cấp với ống kính tele 48 MP, kết hợp với camera chính và camera siêu rộng thành một hệ thống ba camera 48 MP. Trên các mẫu iPhone 16 Pro hiện nay, camera tele chỉ có độ phân giải 12 MP, vì vậy việc nâng cấp này sẽ là một bước tiến đáng kể. Nếu Apple thực sự bổ sung tính năng zoom quang 8x cho iPhone 17 Pro Max như tin đồn, khoảng cách giữa hai mẫu máy sẽ càng được nới rộng hơn nữa.

Sự phân biệt giữa các mẫu máy mới của Apple sẽ sớm được làm rõ. Dự kiến, dòng iPhone 17 thế hệ tiếp theo sẽ được ra mắt vào tháng 9, nơi Apple sẽ xác nhận rằng iPhone 17 Pro Max có thực sự sở hữu khả năng tele hàng đầu trong ngành hay không.

Nguồn vov.vn