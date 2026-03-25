Tọa đàm kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3

Kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016-25/3/2026), chiều 24/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam sáng tạo, chuyên nghiệp - Vươn mình đột phá”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các ý kiến phát biểu tại tọa đàm đều khẳng định tầm quan trọng của công tác xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người bệnh.

Thời gian qua, bên cạnh phát triển chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng công tác xã hội, hướng đến người bệnh. Hoạt động kết nối nguồn lực xã hội, tổ chức các chương trình thiện nguyện, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tâm lý cho người bệnh... mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ y tế “lương y như từ mẫu”. Qua các hoạt động này, đã có hàng chục nghìn người bệnh được động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để yên tâm điều trị.

Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục quan tâm, phát triển công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; mở rộng hợp tác với các tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh toàn diện.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhóm Hải Triều Âm Thiện Nguyện cùng các đơn vị, nhà hảo tâm trao quà cho bệnh nhân nghèo.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhóm Hải Triều Âm Thiện Nguyện cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao quà cho 100 bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Lãnh đạo bệnh viện trao kỷ niệm chương cho các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện đã đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội của bệnh viện trong nhiều năm qua.

Gia Thái - Hoài Vũ