Toàn cảnh bất động sản Phú Thọ 2025, cơ hội nào cho năm 2026?

Năm 2025 được xem là thời điểm bản lề của thị trường bất động sản Phú Thọ, khi khu vực này bắt đầu thoát khỏi trạng thái trầm lắng kéo dài để bước sang giai đoạn tái định vị trên bản đồ đầu tư. Những chuyển động về giá, nguồn cung và thanh khoản trong năm qua đang tạo nền tảng quan trọng, mở ra kỳ vọng cho một chu kỳ tăng trưởng mới trong năm 2026.

“Cục diện” BĐS Phú Thọ trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thị trường bất động sản Phú Thọ sau nhiều năm tăng trưởng chậm. Ghi nhận từ thị trường cho thấy mặt bằng giá đất nền tại các khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh, gần khu công nghiệp và trục giao thông chính đã tăng khoảng 10–20% so với giai đoạn 2023–2024, trong khi thanh khoản cải thiện chủ yếu ở những sản phẩm có khả năng khai thác thực.

Đất nền tiếp tục là phân khúc dẫn dắt thị trường trong năm 2025 nhờ mức giá còn thấp hơn đáng kể so với các tỉnh vệ tinh Hà Nội. Tuy nhiên, giao dịch chỉ tập trung vào những lô đất có pháp lý rõ ràng, nằm trong khu dân cư hiện hữu. Nhà liền kề và đất ở gần khu công nghiệp ghi nhận tốc độ hấp thụ tốt hơn nhờ nhu cầu ở thực của lực lượng lao động, kỹ sư và chuyên gia, thay vì nhu cầu đầu cơ ngắn hạn.

Ở phân khúc đất công nghiệp, Phú Thọ nổi lên như một điểm đến mới trong làn sóng dịch chuyển sản xuất. Nguồn cung đất khu công nghiệp trong khu vực tiếp tục được mở rộng trong năm 2025, tỷ lệ lấp đầy tại một số khu công nghiệp trọng điểm cải thiện rõ rệt, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ phụ trợ. Giá thuê và giá chuyển nhượng đất công nghiệp duy trì xu hướng tăng ổn định, tạo lực đỡ dài hạn cho thị trường bất động sản khu vực.

Đáng chú ý, năm 2025 việc sáp nhập và mở rộng địa giới giúp tái cấu trúc không gian đô thị, kéo theo điều chỉnh quy hoạch, phân bổ lại hạ tầng và nguồn lực đầu tư công. Thực tế thị trường năm 2025 cho thấy, giá đất tại một số khu vực liên quan trực tiếp đến sáp nhập đã ghi nhận mức tăng rõ rệt so với mặt bằng chung, nhưng chủ yếu tập trung ở các vị trí có khả năng khai thác thực. Dù không còn là thông tin mới trên thị trường bất động sản, nhưng tại Phú Thọ, yếu tố này đang được nhìn nhận theo hướng thực chất hơn, thay vì chỉ mang tính kỳ vọng như các giai đoạn trước.

Ở chiều nguồn cung, thị trường Phú Thọ năm 2025 không rơi vào tình trạng dư thừa. Nguồn cung mới chủ yếu đến từ các quỹ đất được đấu giá và một số dự án được quy hoạch bài bản, trong khi đất nền tự phát, manh mún dần mất lợi thế. Điều này khiến thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc tự nhiên, nơi chất lượng sản phẩm và vị trí quyết định trực tiếp đến thanh khoản.

Nhìn tổng thể, năm 2025 được xem là năm bản lề của thị trường bất động sản Phú Thọ khi các yếu tố vĩ mô, hạ tầng và dòng tiền bắt đầu hội tụ. Thay vì tăng trưởng nóng, thị trường vận hành theo hướng chọn lọc, ưu tiên giá trị sử dụng và khả năng sinh lời dài hạn. Chính sự sàng lọc này giúp thị trường hình thành mặt bằng mới bền vững hơn, đồng thời mở ra dư địa cho các dự án được quy hoạch bài bản, có thể đón đầu chu kỳ tăng trưởng trong những năm sau.

Năm 2026: Đâu là ‘điểm rơi’ của dòng tiền đầu tư tại Phú Thọ?

Khi thị trường bất động sản Phú Thọ bước sang năm 2026, dòng tiền đầu tư được dự báo sẽ vận động theo hướng chọn lọc, thay vì lan tỏa dàn trải như các giai đoạn trước. Các chuyên gia nhận định “điểm rơi” của dòng vốn trong giai đoạn này nhiều khả năng tập trung vào những khu vực gắn với động lực phát triển công nghiệp và quá trình mở rộng không gian đô thị. Đáng chú ý, giới đầu tư lớn không còn ưu tiên những khu đất trống dựa trên kỳ vọng dài hạn, mà chuyển hướng sang các dự án được quy hoạch bài bản, pháp lý hoàn chỉnh và có khả năng đưa vào khai thác sớm. Những sản phẩm đất ở, nhà liền kề trong các khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân rõ nét được đánh giá là phù hợp với chiến lược tích lũy tài sản và đón đầu chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Song song với sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư, thị trường bất động sản Phú Thọ cũng bắt đầu xuất hiện những tín hiệu mới từ phía nguồn cung. Theo thông tin từ thị trường, trong thời gian tới, địa phương này sẽ đón nhận sự xuất hiện của khu đô thị Đất Việt Green Park quy mô khoảng 96ha với đadạng các loại hình như Shophouse, liền kề, nhà ở xã hội, căn hộ thương mại... dự kiến giai đoạn 1 sẽ cung cấpra thị trường gần 1.000 sản phẩm liền kề và shophouse. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống tiện ích gồm công viên cảnh quan, công viên chủ đề, hồ điều hòa, trung tâm thương mại và quảng trường ánh sáng, hướng tới việc hình thành một khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.

Đất Việt Green Park dự kiến giai đoạn 1 cung cấp gần 1.000 sản phẩm liền kề và shophouse

Nhờ lợi thế kết nối trên trục đường Trường Chinh, liền kề cao tốc Hùng Vương và khu vực trung tâm thị xã Phú Thọ (cũ), Đất Việt Green Park đang được giới đầu tư đưa vào “vùng quan sát” trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ chọn lọc, ưu tiên những dự án có giá trị khai thác thực và tiềm năng phát triển bền vững.

