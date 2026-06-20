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Tổng thống Hàn Quốc xác nhận không còn kênh liên lạc với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung xác nhận các đường dây nóng khẩn cấp giữa hai miền Triều Tiên cũng như các kênh liên lạc khác đều không còn hoạt động.

Tổng thống Hàn Quốc xác nhận không còn kênh liên lạc với Triều TiênTrạm gác của quân đội Triều Tiên (phía trên) và Hàn Quốc (phía dưới) được nhìn từ khu vực biên giới liên Triều ở thành phố Paju (Hàn Quốc) ngày 27/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 19/6 cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt, phản ánh tình trạng bế tắc kéo dài trong quan hệ liên Triều.

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại Phủ Tổng thống về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các chuyến thăm của ông tới một số quốc gia châu Âu, Tổng thống Lee Jae Myung xác nhận các đường dây nóng khẩn cấp giữa hai miền Triều Tiên cũng như các kênh liên lạc khác đều không còn hoạt động.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện “không mấy khả quan” và các vụ va chạm quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng xảy ra dọc khu vực biên giới.

Cũng theo Tổng thống Lee Jae Myung, mặc dù Hàn Quốc đang theo đuổi chính sách mang tính hòa giải và đối thoại với Triều Tiên nhưng tâm lý đối đầu và sự hoài nghi vẫn còn rất lớn.

Ông nhận định tình trạng căng thẳng và thiếu lòng tin hiện nay có thể sẽ kéo dài, bất chấp những nỗ lực nhằm khôi phục đối thoại.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Tổng thống Hàn Quốc Hai miền Triều Tiên Bán đảo Triều Tiên Đường dây nóng Khẩn cấp Hội nghị thượng đỉnh Hàng đầu thế giới Châu Âu Đối thoại
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