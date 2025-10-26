Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu điều kiện gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8. Ảnh: THX/TTXVN

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 cho biết ông chưa có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến khi thấy có khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm đảm bảo hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu với báo giới tại Doha, ông Trump nói: “Phải chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, tôi sẽ không lãng phí thời gian nếu chưa có điều đó.”

Trong khi đó, TASS đưa tin Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga, ông Rodion Miroshnik, ngày 25/10 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực ngăn cản các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và Mỹ trong việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời tìm cách đưa Nhà Trắng quay lại đường lối của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Miroshnik nói: “Các nước châu Âu đã, thật đáng tiếc, lựa chọn lập trường diều hâu. Họ sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn các cuộc tiếp xúc song phương trực tiếp giữa Nga và Ukraine, cũng như giữa Moskva và Washington, nhằm giải quyết các vấn đề đối đầu.”

Trước đó, ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Nga “sẵn sàng đàm phán xa hơn” và có thể đạt được một thỏa thuận về vấn đề Ukraine.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Tổng thống Trump cho biết ông đã quyết định hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin do cho rằng thời điểm hiện tại chưa phù hợp và các cuộc thảo luận khó đạt được kết quả mong muốn, song khẳng định cuộc gặp sẽ được tiến hành vào thời điểm thích hợp hơn trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận các cuộc trao đổi với phía Nga thời gian qua “nhiều lần không mang lại kết quả.” Tuy nhiên, ông cho rằng người đồng cấp Nga “đang sẵn sàng đàm phán thêm.”

Sau đó, ngày 23/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đã ghi nhận một số tuyên bố do Tổng thống Mỹ đưa ra vào ngày 22/10 trong cuộc trò chuyện của ông với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, bao gồm “tuyên bố gây chú ý nhất là việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ban đầu do phía Mỹ đề xuất.”

Trả lời họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh Nga không thấy có trở ngại đáng kể nào trong việc thống nhất khuôn khổ giải quyết vấn đề Ukraine mà Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ đã thảo luận và biến khuôn khổ này thành kết quả cụ thể.

Theo bà Zakharova, đây là “công việc khó khăn và tỉ mỉ và nó không nên được thực hiện trên bục phát biểu, hay thông qua rò rỉ và bịa đặt. Nó nên được thực hiện như những gì các nhà ngoại giao nên làm, thông qua các nỗ lực ngoại giao và các công cụ ngoại giao.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moskva sẵn sàng tiếp tục liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để thực hiện những thỏa thuận đã đạt được trong cuộc điện đàm ngày 16/10 giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc này, “mục tiêu là xác định rõ hơn các thông số của cuộc đối thoại Nga-Mỹ, cả về nhiều khía cạnh của quan hệ song phương và các bước đi chung tiếp theo hướng tới một giải pháp cho vấn đề Ukraine.”

Bà Zakharova bày tỏ hy vọng Washington sẽ tiếp tục chia sẻ với Moskva những cân nhắc và động cơ của mình liên quan đến các bước đang được thực hiện, kể cả công khai.

