Tổng thống Zelensky tiết lộ ngày diễn ra và nội dung vòng đàm phán Nga - Ukraine tiếp theo

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết vòng đàm phán trực tiếp lần thứ ba giữa Moskva (Moscow) và Kiev dự kiến diễn ra vào thứ Tư (23/7).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Kênh RT của Liên bang Nga tối 21/7, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố qua video trên Telegram của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán hòa bình trực tiếp tiếp theo giữa Moskva và Kiev sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư (23/7).
Theo RT, Liên bang Nga và Ukraine đã tổ chức hai vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong năm nay. Tại cuộc gặp hồi tháng trước, hai bên đã trao đổi các bản dự thảo biên bản ghi nhớ phác thảo lộ trình chấm dứt xung đột và nhất trí về các đợt trao đổi tù binh mới.
Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS dẫn một nguồn tin nội bộ cho biết vòng đàm phán mới sẽ diễn ra vào thứ Năm (24/7). Tuy nhiên, theo lời ông Zelensky, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov – người từng dẫn đầu phái đoàn Kiev trong các vòng đàm phán trước – đã nói rằng ngày 23/7 mới là thời điểm cho cuộc gặp tiếp theo.
“Tôi đã thảo luận với ông Rustem Umerov về việc chuẩn bị cho đợt trao đổi tù binh (POW) và một cuộc gặp khác tại Thổ Nhĩ Kỳ với phía Liên bang Nga. Ông Umerov báo cáo rằng cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Tư”, ông Zelensky cho biết.
Trong một tuyên bố trước đó trong ngày, ông Zelensky cho biết chương trình nghị sự của Kiev cho vòng đàm phán sắp tới bao gồm các vấn đề nhân đạo, như trao đổi tù binh chiến tranh mới và đàm phán về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lưu ý rằng còn “nhiều công việc ngoại giao sâu rộng” cần thực hiện, do các bản ghi nhớ hòa bình của Liên bang Nga và Ukraine là “đối lập hoàn toàn”.
Thành phần phái đoàn đàm phán của Moskva vẫn giữ nguyên, ông Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Hai (21/7)
Bản ghi nhớ của Moskva yêu cầu sự công nhận pháp lý quốc tế đối với Crimea, Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, và các vùng Zaporizhzhia và Kherson là một phần lãnh thổ của Liên bang Nga, đồng thời yêu cầu quân đội và lực lượng bán quân sự Ukraine rút hoàn toàn khỏi các khu vực này.
Liên bang Nga cũng yêu cầu Ukraine chấp nhận vị thế trung lập, không gia nhập bất kỳ liên minh hoặc khối quân sự nào như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hạn chế quy mô lực lượng vũ trang, và cấm mọi tổ chức phát xít, tân phát xít cũng như tuyên truyền liên quan trong lãnh thổ Ukraine, cùng một số điều khoản khác.
Trong khi đó, bản ghi nhớ của Kiev kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện. Ukraine kiên quyết rằng họ sẽ không bị ép buộc duy trì trạng thái trung lập, bao gồm cả quyền lựa chọn gia nhập NATO, và yêu cầu các “bảo đảm an ninh mạnh mẽ” từ các quốc gia phương Tây.
Liên bang Nga đã lên tiếng phản đối các nỗ lực do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm triển khai lực lượng “gìn giữ hòa bình” tại Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn.
Moskva cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng NATO nào có mặt trên lãnh thổ Ukraine – dù dưới danh nghĩa “gìn giữ hòa bình” hay không – sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.
Nguồn TTXVN
