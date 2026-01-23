“Trái ngọt” từ thu hút đầu tư

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, tỉnh Phú Thọ đang nổi lên như một điểm sáng của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc trong phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư. Định hướng phát triển công nghiệp rõ ràng, cách làm chủ động, linh hoạt, cùng sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chính quyền các cấp đã tạo nên những chuyển biến tích cực, rõ nét trong lĩnh vực này.

Đồng bộ, hiện đại hạ tầng để “hút” sóng đầu tư

Xác định công nghiệp là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Thọ đã chủ động đi trước một bước trong công tác quy hoạch, tạo quỹ đất sạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì không gian phát triển công nghiệp sẽ được mở rộng, gắn với liên kết vùng và phát triển theo chuỗi giá trị. Tính hết năm 2025, tỉnh đã thành lập 28 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.800ha.

Hạ tầng Khu công nghiệp Cẩm Khê được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư FDI.

Theo kế hoạch đến năm 2030, tỉnh tiếp tục phát triển 30 khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất trên 7.437ha; trong đó, 8 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch phân khu, 22 khu còn lại đang hoàn thiện thủ tục theo quy định. Đây là quỹ đất công nghiệp quan trọng, tạo dư địa lớn để thu hút các dự án đầu tư trong giai đoạn tới.

Sau sắp xếp lại địa giới hành chính, quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh được điều chỉnh theo hướng tập trung, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết vùng. Nhiều khu công nghiệp trọng điểm như Phú Hà, Trung Hà, Phù Ninh, Thăng Long, Bá Thiện II, Sông Lô II... được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông kết nối, nguồn điện, cấp thoát nước, viễn thông và logistics, sẵn sàng tiếp nhận các dự án công nghiệp chế biến - chế tạo, điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ.

Không chỉ mở rộng về quy mô, các khu công nghiệp tại Phú Thọ đang chuyển mạnh sang mô hình xanh - thông minh - bền vững. Điển hình, Khu công nghiệp Bá Thiện II có quy mô gần 309ha, trong đó hơn 270ha đã được bàn giao, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 98%.

Khu công nghiệp này hiện thu hút 76 nhà đầu tư, trong đó có 71 doanh nghiệp FDI, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn quốc tế như Polaris (Hoa Kỳ), Nippon Paint (Nhật Bản), Assa Abloy (Thụy Điển), VPIC1 (Đài Loan - Trung Quốc)....

Theo ông Trịnh Văn Quang - Giám đốc điều hành doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cùng với hạ tầng sản xuất, khu công nghiệp đặc biệt chú trọng yếu tố môi trường. Nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất 10.000m3/ngày/đêm, sử dụng công nghệ của Nhật Bản và Singapore, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Đây là điều kiện quan trọng thu hút các dự án công nghệ cao, phát triển bền vững. Hiện khu công nghiệp tạo việc làm ổn định cho hơn 25 nghìn lao động địa phương.

Thông thoáng trong môi trường đầu tư

Song hành với phát triển hạ tầng, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, tăng cường đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu khảo sát, cấp phép đến triển khai và vận hành dự án. Nhờ đó, thu hút đầu tư của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2025, toàn tỉnh thu hút 1,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đạt 143% kế hoạch; thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 260,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn 3,6 lần so với năm 2024. Có 41.870 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký hơn 450 nghìn tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hơn 4.500 doanh nghiệp, tăng 44,2%, số vốn đăng ký hơn 40 nghìn tỷ đồng, tăng 29,1% so với năm 2024.

Nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao được triển khai như Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Jahwa với vốn 100 triệu USD; Nhà máy sản xuất bảng mạch in điện tử Allied Circuit Meiko Việt Nam với vốn 77 triệu USD. Các dự án tăng vốn điển hình gồm JH Vina tăng thêm 150 triệu USD, Meiko tăng thêm 100 triệu USD.

Đối với đầu tư trong nước, tỉnh đã cấp mới 37 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 23 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt 14.657 tỷ đồng. Nhiều dự án lớn trong lĩnh vực hạ tầng và sản xuất công nghiệp được triển khai, góp phần mở rộng năng lực sản xuất của nền kinh tế.

Công nhân tại các khu, cụm công nghiệp làm việc trong môi trường xanh, thân thiện môi trường và đời sống ngày càng được nâng cao.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, nhấn mạnh: Những con số ấn tượng nêu trên đã phản ánh rõ niềm tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của địa phương. Ông Biên cho biết thêm, Ban Quản lý làm việc trực tiếp với từng dự án, chủ động tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, với mục tiêu cao nhất là hỗ trợ nhà đầu tư sớm đi vào sản xuất trong thời gian ngắn nhất.

Nhiều doanh nghiệp FDI cũng đánh giá cao lợi thế của Phú Thọ. Ông Lee Ju Hyoung - Phó Tổng Giám đốc Công ty HaNa (Hàn Quốc) cho biết, việc lựa chọn Phú Thọ xuất phát từ vị trí thuận lợi, hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ và sự hỗ trợ tích cực của chính quyền. Khi đi vào hoạt động, dự án của doanh nghiệp này dự kiến tạo việc làm cho hơn 500 lao động.

Có thể thấy, không riêng các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước cũng tận dụng tốt cơ hội từ môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ. Bà Tô Thị Thu Hương - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH công nghiệp Strong Way Vĩnh Phúc cho rằng, các thủ tục đầu tư tại Phú Thọ ngày càng rõ ràng, thông thoáng, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia chuỗi cung ứng.

Theo ông Lee Jong Young - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Phú Thọ, trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nước ngoài luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ phía tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống điện phục vụ sản xuất, được đầu tư đồng bộ, bảo đảm. Với vị trí địa lý thuận lợi cùng sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, ông Lee Jong Young cho rằng các doanh nghiệp nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội đầu tư tại Phú Thọ.

Những kết quả tích cực trong phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư là minh chứng cho tính đúng đắn của các chủ trương dựa trên ba nền tảng cốt lõi: Đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ mục tiêu dài hạn và giải pháp phù hợp, khai thác tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Với quan điểm nhất quán: Lấy nội lực là quyết định, ngoại lực là đột phá, doanh nghiệp và người dân là trung tâm, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng, trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics trong tương lai. Và những chuyển động tích cực từ hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để tỉnh nhà tiếp tục bứt phá, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước trong thời kỳ mới.

Hội - Long