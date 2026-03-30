Văn hóa
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trang nghiêm lễ cáo trước thềm ngày khai hội chính Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ

Trong không khí linh thiêng của khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình, sáng 30/3, trước thềm ngày khai hội chính Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026, nghi thức lễ cáo (còn gọi là lễ cáo yết) được tổ chức trang nghiêm nhằm báo cáo với Quốc Mẫu Tây Thiên và chư vị thần linh về việc mở hội, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên tại khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình sẵn sàng cho ngày khai hội.

Ngay từ sáng sớm, đoàn rước lễ với cờ hội, nhạc lễ trong trang phục truyền thống trang nghiêm tiến về đền Thượng, nơi thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu. Những mâm lễ được chuẩn bị chu đáo thể hiện tấm lòng thành kính của Nhân dân đối với bậc tiền nhân đã có công giúp dân, giúp nước.

Trong không gian trầm mặc của núi rừng Tam Đảo, nghi thức dâng hương và đọc văn cáo được cử hành trang nghiêm. Nội dung văn cáo bày tỏ lòng tri ân, đồng thời kính báo việc tổ chức lễ hội Tây Thiên năm nay, cầu cho đất nước thanh bình, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo xã Đại Đình thực hiện các nghi thức lễ cáo.

Nghi thức lễ cáo không chỉ mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội Tây Thiên mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh truyền thống, hun đúc niềm tự hào và sự gắn kết cộng đồng của người dân vùng đất Phú Thọ.

Thu Thủy - Đức Thiện


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lễ hội Khai hội Quốc thái Không khí Văn hóa tâm linh Cầu trang phục truyền thống Nhân dân Dâng hương Không gian
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nét đẹp văn hóa trong lễ hội làng

Nét đẹp văn hóa trong lễ hội làng
2026-03-28 09:07:00

baophutho.vn Với người dân vùng Đất Tổ, mùa Xuân là mùa lễ hội. Các lễ hội truyền thống có vai trò gắn kết cộng đồng cư dân trong một làng, xã, thôn,...

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất văn hóa

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất văn hóa
2026-03-27 09:36:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống vùng Đất Tổ, Phú Thọ đã và đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống hạ tầng văn hóa hiện đại, bản sắc. Việc đầu...

Quảng bá hát Xoan qua công nghệ số

Quảng bá hát Xoan qua công nghệ số
2026-03-27 06:48:00

baophutho.vn Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã tích cực áp dụng công nghệ số để bảo tồn và quảng bá hát Xoan -di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long