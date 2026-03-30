Trang nghiêm lễ cáo trước thềm ngày khai hội chính Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ

Trong không khí linh thiêng của khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình, sáng 30/3, trước thềm ngày khai hội chính Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026, nghi thức lễ cáo (còn gọi là lễ cáo yết) được tổ chức trang nghiêm nhằm báo cáo với Quốc Mẫu Tây Thiên và chư vị thần linh về việc mở hội, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên tại khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình sẵn sàng cho ngày khai hội.

Ngay từ sáng sớm, đoàn rước lễ với cờ hội, nhạc lễ trong trang phục truyền thống trang nghiêm tiến về đền Thượng, nơi thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu. Những mâm lễ được chuẩn bị chu đáo thể hiện tấm lòng thành kính của Nhân dân đối với bậc tiền nhân đã có công giúp dân, giúp nước.

Trong không gian trầm mặc của núi rừng Tam Đảo, nghi thức dâng hương và đọc văn cáo được cử hành trang nghiêm. Nội dung văn cáo bày tỏ lòng tri ân, đồng thời kính báo việc tổ chức lễ hội Tây Thiên năm nay, cầu cho đất nước thanh bình, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo xã Đại Đình thực hiện các nghi thức lễ cáo.

Nghi thức lễ cáo không chỉ mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội Tây Thiên mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh truyền thống, hun đúc niềm tự hào và sự gắn kết cộng đồng của người dân vùng đất Phú Thọ.

Thu Thủy - Đức Thiện