Trẻ lười ăn rau quả, có nên cho uống bổ sung vitamin tổng hợp không?

Trẻ lười ăn rau quả tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt một số vitamin và khoáng chất quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển. Điều này khiến nhiều cha mẹ nôn nóng muốn cho trẻ uống vitamin tổng hợp để “lấp đầy khoảng trống” dinh dưỡng nhanh chóng.

1. Trẻ lười ăn rau quả dễ bị thiếu hụt dưỡng chất nào?

Rau xanh và trái cây là nhóm thực phẩm quan trọng cung cấp một lượng lớn các vitamin, khoáng chất và chất xơ, đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, nhất là trong giai đoạn 3 - 5 tuổi

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc trẻ lười ăn rau quả tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt một số vitamin và khoáng chất quan trọng, đặc biệt là vitamin A, vitamin C, một số vitamin nhóm B, các khoáng chất như canxi, kali, magie và chất xơ...

Vitamin A

Vitamin A là yếu tố rất quan trọng đối với thị lực của trẻ và bảo vệ các biểu mô (da và niêm mạc), đồng thời tăng cường sức đề kháng giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu hóa. Thiếu hụt vitamin A gây chậm lớn, quáng gà và dễ mắc bệnh nhiễm trùng.

Vitamin C

Vitamin C là một chất chống ô xy hoá mạnh hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ và tăng cường khả năng hấp thu sắt từ thức ăn. Thiếu hụt vitamin C làm giảm sức đề kháng nghiêm trọng và chậm lành vết thương.

Vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B giúp chuyển hóa năng lượng từ thức ăn đồng thời hỗ trợ sức khỏe hệ thần kinh. Thiếu hụt vitamin nhóm B gây mệt mỏi, biếng ăn và ảnh hưởng đến chức năng thần kinh của trẻ.

Canxi và magie

Canxi là thành phần chính của xương và răng, cần thiết cho sự phát triển chiều cao của trẻ. Magie tham gia vào nhiều phản ứng hóa học, hỗ trợ chức năng cơ và thần kinh.

Mặc dù canxi thường có nhiều trong sữa nhưng các loại rau xanh đậm cũng là nguồn cung cấp canxi và magie quan trọng nên thiếu hụt có thể dẫn đến còi xương, chậm lớn.

Chất xơ

Chất xơ là thành phần không thể thiếu giúp kích thích nhu động ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Một hệ tiêu hóa tốt là tiền đề để trẻ hấp thụ tối đa các vi chất dinh dưỡng khác. Thiếu hụt chất xơ là nguyên nhân gây táo bón, ảnh hưởng đến sự hấp thu dinh dưỡng của trẻ.

2. Có nên cho trẻ uống vitamin tổng hợp để "bù đắp" không?

Thực phẩm tự nhiên (bao gồm rau củ, trái cây, thịt, cá, ngũ cốc) luôn là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tốt nhất. Bổ sung vitamin tổng hợp không phải là giải pháp đầu tiên và không thay thế được vai trò của rau củ.

Theo PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ hoàn toàn có thể hấp thu đủ vitamin nếu có chế độ ăn phong phú, đa dạng các nhóm thực phẩm như rau củ quả, thịt, cá, trứng, sữa...

Nếu trẻ đã có chế độ ăn tốt, việc bổ sung thêm có thể là không cần thiết. Thừa vitamin (đặc biệt là vitamin tan trong dầu như A, D...) có thể gây độc ảnh hưởng tới gan, thận, xương và hệ thần kinh.

Tuy nhiên, với những trẻ biếng ăn, hấp thu kém, hay mắc bệnh đường tiêu hóa, đường hô hấp... có thể được chỉ định bổ sung vitamin tổng hợp. Việc bổ sung vitamin tổng hợp cần có hướng dẫn của bác sĩ, cần đúng liều, đúng thời điểm và đúng nhu cầu của trẻ.

Vitamin A có nhiều trong các loại rau củ màu vàng cam.

3. Cách bổ sung thực phẩm cung cấp vitamin tự nhiên cho trẻ

Để bổ sung đủ vitamin và khoáng chất cần thiết cho trẻ từ nguồn thực phẩm tự nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị cha mẹ nên cho trẻ ăn đa dạng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày.

Tăng cường các loại rau xanh, củ quả nhiều màu sắc, ví dụ màu vàng cam (cà rốt, bí đỏ, rau dền, đu đủ... giàu beta caroten - tiền vitamin A); Trái cây tươi như: cam, quýt, bưởi, ổi, táo, kiwi... (giàu vitamin C); Sữa và chế phẩm từ sữa (giàu canxi, vitamin D); Thịt, cá, trứng, gan... cung cấp sắt, kẽm, vitamin A, vitamin nhóm B; Ngũ cốc nguyên hạt giàu vitamin B và chất xơ...

Nên chế biến món ăn phù hợp với khẩu vị của trẻ, đổi món linh hoạt, trình bày bắt mắt hấp dẫn. Có thể trộn một lượng nhỏ rau củ băm/xay nhuyễn vào các món trẻ thích ăn. Cho trẻ ăn rau củ đã luộc/hấp mềm với các loại nước chấm trẻ thích như sữa chua, sốt phô mai ít béo... Khi nấu rau quả tránh nấu quá kỹ khiến vitamin bị hao hụt (đặc biệt là vitamin C).

