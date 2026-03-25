Triển vọng từ thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, đóng góp vào tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Tại tỉnh Phú Thọ, sự hiện diện của khu vực FDI trong nhiều ngành, lĩnh vực đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, mở rộng không gian sản xuất và đa dạng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Công nhân bộ phận in, thêu Công ty TNHH Yida Việt Nam thực hiện các công đoạn trên dây chuyền sản xuất.

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 700 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD, đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cơ cấu vốn đầu tư FDI tập trung mạnh vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với hơn 500 dự án đang hoạt động, chiếm khoảng 70-75% tổng số dự án và gần 80% tổng vốn FDI đăng ký. Đây là khu vực tạo giá trị gia tăng cao, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và nguồn thu ngân sách của tỉnh. Các ngành nghề trọng điểm gồm: Sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo, thiết bị chính xác, ô tô, dệt may, giày da, vật liệu xây dựng. Hệ thống doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực này đã hình thành chuỗi cung ứng sản xuất quy mô lớn, tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

Lĩnh vực dịch vụ chiếm khoảng 20-25% số dự án, tập trung chủ yếu vào kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, logistics, thương mại, siêu thị, nhà hàng, phân phối hàng hóa và dịch vụ xây lắp. Nhóm này đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp cho công nghiệp chế biến, chế tạo, góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ công nghiệp tương đối hoàn chỉnh.

Vai trò của doanh nghiệp FDI được thể hiện rõ qua việc đóng góp vào các yếu tố quan trọng của tăng trưởng như bổ sung nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm... Thu hút FDI trong thời gian qua cho thấy, xu hướng tăng trưởng ổn định, chất lượng cải thiện và niềm tin của nhà đầu tư ngày càng rõ nét. Đáng chú ý, các dự án mới đều có xu hướng ưu tiên công nghệ cao, tiêu chuẩn xanh, phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong chiến lược thu hút FDI của tỉnh theo hướng bền vững.

Công ty TNHH Yida Việt Nam là doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất tại Cụm công nghiệp Sông Thao (xã Cẩm Khê), chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu, trong đó sản phẩm chủ lực là quần áo denim. Sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Mỹ và một số nước châu Á, với sản lượng bình quân trên 1 triệu sản phẩm/tháng, tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động.

Ông Andy Cheng - Giám đốc điều hành công ty cho biết: “Quá trình công ty đầu tư và hoạt động tại địa phương tương đối thuận lợi, từ tiếp cận mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đến duy trì sản xuất. Điều kiện sản xuất ổn định cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng tạo thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng quy mô. Cùng với đó, công ty chú trọng bảo đảm chế độ, chính sách, chăm lo đời sống người lao động, qua đó tạo sự ổn định và gắn bó lâu dài trong quá trình sản xuất”.

Năm 2026, hoạt động thu hút FDI trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện thuận lợi khi nền tảng sản xuất công nghiệp được củng cố, hạ tầng khu, cụm công nghiệp từng bước hoàn thiện, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Dòng vốn FDI được kỳ vọng tiếp tục tham gia mở rộng sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Tỉnh tiếp tục triển khai các đề án, chương trình xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, mở rộng tiếp cận đối tác tiềm năng và đẩy mạnh xúc tiến tại chỗ.

Thời gian tới, việc nâng cao hiệu quả triển khai các dự án, đồng thời định hướng xúc tiến đầu tư trên địa bàn bám sát các chủ trương lớn của Trung ương về thu hút FDI, DDI, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực sản xuất của địa phương, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.

Nguyễn Huế