Trọn đời vì an sinh, ra đi vẫn gieo mầm sự sống

Những ngày cuối tháng 3/2026, câu chuyện về nữ cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiến tạng cứu người đã khiến nhiều cán bộ, viên chức trong ngành xúc động sâu sắc. Sự ra đi đột ngột của chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, cán bộ BHXH cơ sở Tam Đảo không chỉ để lại niềm tiếc thương vô hạn mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về tinh thần vì cộng đồng, vì an sinh xã hội. Đặc biệt, nghĩa cử hiến tạng của chị đã góp phần vào ca ghép gan domino lịch sử, cứu sống nhiều bệnh nhân, tiếp tục nối dài “mạch an sinh” mà chị đã theo đuổi suốt cuộc đời công tác.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (người thứ 2 từ bên trái ảnh sang) từng ân cần hướng dẫn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ.

Trong suốt thời gian công tác, chị Ngọc Huyền luôn được đồng nghiệp và người dân nhắc đến là một cán bộ tận tụy, trách nhiệm. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, chị ân cần hướng dẫn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ với thái độ nhẹ nhàng, chân thành. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị còn sẵn sàng chia sẻ công việc, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Sự tận tâm ấy đã tạo nên hình ảnh một cán bộ gần gũi, luôn đặt lợi ích của người lao động lên trên hết, đúng với tinh thần phục vụ mà ngành BHXH hướng tới.

Chính vì vậy, sự ra đi của chị càng khiến đồng nghiệp và lãnh đạo đơn vị bàng hoàng, tiếc thương. Đánh giá về quá trình công tác của chị, đồng chí Nguyễn Duy Phương - Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ xúc động cho biết: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Huyền là cán bộ gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt tận tâm với người dân. Đồng chí không chỉ thực hiện tốt công việc chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn của ngành BHXH - chăm lo, bảo đảm an sinh cho mọi người. Những đóng góp thầm lặng ấy đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và người dân địa phương.

Tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của Ngọc Huyền khi chị đang ở độ tuổi sung sức, là chỗ dựa của gia đình và đồng nghiệp. Đối diện với nỗi đau quá lớn nhưng gia đình chị đã đưa ra quyết định đầy ý nghĩa - hiến tạng để cứu người.

Anh Lê Như Yên, chồng chị Ngọc Huyền nghẹn ngào chia sẻ: “Khoảnh khắc các bác sĩ thông báo không còn hy vọng, chúng tôi gần như gục ngã. Nỗi đau mất mát quá lớn khiến cả gia đình chết lặng. Song nghĩ đến con người của Huyền luôn sống tử tế, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai, chúng tôi tự nhủ phải tiếp tục những điều tốt đẹp mà cô ấy từng theo đuổi. Dù Huyền không còn trên cõi đời này nhưng nếu sự ra đi ấy có thể mang lại cơ hội sống cho những người khác, chúng tôi tin rằng đó chính là mong muốn sâu thẳm của cô ấy. Với chúng tôi, Huyền vẫn hiện diện đâu đó, trong nhịp sống được tiếp nối của những người được cứu chữa.”

Từ quyết định đầy nghĩa tình ấy, nguồn tạng của chị đã góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện thành công kỹ thuật ghép gan domino - phương pháp tối ưu hóa nguồn tạng hiến vốn còn khan hiếm. Trái tim, lá gan, thận và mô của chị tiếp tục mang nhịp đập của sự sống đến những người kém may mắn, đang cận kề ranh giới sinh tử. Sự sống được hồi sinh từ sự ra đi ấy chính là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến tạng.

Nhìn lại chặng đường của chị Ngọc Huyền, có thể thấy một sự tiếp nối đầy ý nghĩa giữa khi sống và khi ra đi. Khi còn sống, chị là cán bộ ngành BHXH tận tụy hướng dẫn người dân tham gia BHXH, BHYT để có điểm tựa khi ốm đau, khó khăn. Khi rời xa cuộc đời, chị và người thân vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh nhân văn ấy bằng nghĩa cử hiến tạng cứu người. Sự tiếp nối đó làm nổi bật hình ảnh người cán bộ sống vì cộng đồng, đặt lợi ích xã hội lên trên hết, đúng với tinh thần “vì an sinh” mà chị đã theo đuổi.

Sự ra đi của chị Ngọc Huyền là mất mát không gì bù đắp, nhưng nghĩa cử cao đẹp đã trở thành nguồn động lực, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng và trong toàn ngành BHXH. Chị đã ra đi, nhưng “mạch an sinh” mà chị góp phần vun đắp vẫn tiếp tục chảy mãi trong nhịp đập của những trái tim được hồi sinh, trong niềm tự hào của gia đình, đồng nghiệp và trong ký ức của những người dân từng được chị tận tình giúp đỡ.

Thuý Hường