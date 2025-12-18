Trọng tài “cướp” bàn thắng, tuyển Nữ Việt Nam ngậm ngùi về nhì ở SEA Games 33

Bị trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ, đội tuyển Nữ Việt Nam sau cùng phải nhận thất bại trước Philippines trên chấm 11m với tỷ số 5-6 và đành chấp nhận tấm huy chương Bạc ở SEA Games 33.

Đội tuyển Nữ Việt Nam để thua Philippines trong trận chung kết Bóng đá Nữ SEA Games 33. Ảnh: TTXVN

Tối 17/12, đội tuyển Nữ Việt Nam bước vào trận chung kết môn Bóng đá Nữ SEA Games 33 gặp đối thủ Philippines, với mục tiêu giành chiến thắng để bảo vệ “ngôi hậu” ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Đội tuyển Nữ Philippines có cơ hội đầu tiên ngay sau tình huống giao bóng. Nỗ lực đột phá của tiền vệ cánh Alessandrea Carpio mang về quả phạt góc, tuy nhiên cũng chính cầu thủ mang áo số 19 bên phía Philippines sau đó đã đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

Những phút tiếp theo, đội tuyển Nữ Việt Nam kiểm soát thế trận nhờ vào nền tảng kỹ thuật tốt của các cầu thủ, đẩy Philippines vào thế phải rượt đuổi.

Phút thứ 10, Thanh Nhã thực hiện quả tạt đưa bóng hướng đến vị trí của Ngân Thị Vạn Sự, đáng tiếc là bóng đi hơi cao nên cầu thủ mang áo số 21 không thể tung ra pha dứt điểm.

Cơ hội tiếp tục đến với đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Phút thứ 22, tiếp tục là Thanh Nhã với nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước khi trả ngược để Cù Thị Huỳnh Như băng lên dứt điểm, tuy nhiên nhịp khống chế bóng không tốt khiến cầu thủ sinh năm 2000 tự làm khó mình ở pha dứt điểm sau đó và đưa bóng đi lên trời.

Phút thứ 29, Ngân Thị Vạn Sự tăng tốc bên hàng lang cánh phải, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đeo bám bên phía Philippines trước khi thực hiện quả tạt bằng chân trái, đặt Bích Thùy vào vị trí thuận lợi để chân sút mang áo số 23 đánh đầu tung lưới thủ thành Alexandra Davies.

Trọng tài điều khiển trận đấu đã quyết định không công nhận bàn thắng khi cho rằng Bích Thùy rơi vào tư thế việt vị, tuy nhiên ở tình huống này, tiền đạo của Đội tuyển Nữ Việt Nam vẫn còn xuất phát sau 2 hậu vệ của Philippines. Một quyết định “cướp trắng” bàn thắng hợp lệ của tổ trọng tài.

Bích Thùy (áo đỏ) bị từ chối một bàn thắng hợp lệ trong trận chung kết SEA Games 33. Ảnh: TTXVN

Tuyển Nữ Việt Nam tiếp tục nỗ lực tấn công với những pha thả bóng ra sau hàng phòng ngự đối phương, nhưng không thể làm khó được những trung vệ có chiều cao tốt bên phía Philippines. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, thể lực suy giảm khiến Đội tuyển Nữ Việt Nam không còn duy trì được thế trận áp đảo. Huấn luyện viên Mai Đức Chung lần lượt đưa Huỳnh Như, Hải Linh và Minh Chuyên vào sân nhưng không thể tạo ra khác biệt. Trận chung kết bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ.

Trong khoảng thời gian 30 phút hiệp phụ, lợi thế thể lực được Philippines phát huy tối đa, đẩy đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung vào thế chống đỡ.

Dù tạo được một số tình huống phản công nhưng Huỳnh Như và các đồng đội không thể thêm một lần đưa bóng vào lưới Philippines. Trận chung kết môn Bóng đá Nữ SEA Games 33 phải phân định thắng thua trên loạt sút luân lưu may rủi.

Trên chấm 11m, hai đội lần lượt thực hiện thành công 10 lượt sút đầu tiên để cân bằng tỷ số hòa 5-5. Ở lượt sút tiếp theo, trong khi Katrina Sawicki thực hiện thành công thì Trần Thị Thu không thể đánh bại thủ thành Davies.

Chung cuộc, Đội tuyển Nữ Việt Nam nhận thất bại sau loạt sút luân lưu với tỷ số 5-6 và đành chấp nhận tấm huy chương Bạc ở SEA Games 33.

