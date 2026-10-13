Trụ cột phát triển trong kỷ nguyên mới

Sau sáp nhập, địa giới hành chính, dư địa và không gian phát triển được mở rộng, tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh Phú Thọ vươn mình thành cực tăng trưởng dẫn dắt vùng trung du và miền núi phía Bắc. Trong hành trình bứt phá tiến vào kỷ nguyên mới, cộng đồng doanh nghiệp Đất Tổ đã khẳng định vị thế “trụ cột tài chính vững chắc”, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột dẫn dắt nền kinh tế - Dây chuyền sản xuất xe máy tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.

Tầm vóc mới, sứ mệnh mới

Bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua cho thấy, mọi thăng trầm của thị trường đều in đậm dấu ấn của khối kinh tế tư nhân. Vượt qua những “cơn gió ngược” từ sự suy giảm thương mại toàn cầu và áp lực tái cấu trúc bộ máy sau sáp nhập, khối doanh nghiệp đã có bước phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng. Sự lớn mạnh này không chỉ thay đổi diện mạo các khu công nghiệp mà đang định hình lại cấu trúc nội lực tài chính của tỉnh.

Nền tảng vững chắc đó được chứng minh bằng những con số của năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 10,52%, duy trì vị thế dẫn đầu khu vực. Bước sang năm 2026, kinh tế của tỉnh càng thêm khởi sắc với những đóng góp mạnh mẽ từ khối doanh nghiệp sản xuất. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,01% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này ghi nhận sự bứt phá đồng đều ở tất cả các trụ cột kinh tế. Dòng vốn liên tục đổ về địa bàn với tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 43.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Sự tích lũy về nội lực và năng lực sản xuất đã đưa cộng đồng doanh nghiệp trở thành “đầu tàu dẫn dắt”, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách địa phương.

9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 46.781 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu nội địa đóng vai trò chủ đạo khi đạt 41.830 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính dẫn dắt nguồn thu này đến từ khối doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, nổi bật là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp 16.508 tỷ đồng và khu vực ngoài quốc doanh đóng góp 7.936 tỷ đồng, góp phần tạo nền tảng tài chính vững chắc để tỉnh tiếp tục tái đầu tư phát triển hạ tầng. Khối doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng, mà đã trở thành trụ cột tài chính vững chắc, góp phần quan trọng đưa Phú Thọ đứng trong nhóm các địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trên bản đồ kinh tế toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: Bước vào kỷ nguyên mới, sứ mệnh của doanh nghiệp phải được kiến tạo từ một tư duy hoàn toàn mới. Ý chí của doanh nghiệp tại vùng Đất Tổ hiện được định vị qua 5 giá trị cốt lõi: Hội tụ - Bản sắc - Tiên phong - Trách nhiệm - Đột phá. Theo đó, không dừng lại ở tư duy gia công hay thương mại thuần túy, các doanh nghiệp đang chủ động chuyển mình thành lực lượng tiên phong đổi mới sáng tạo; số hóa toàn diện từ quản trị bằng AI, Big Data cho đến dẫn dắt xu hướng kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh để nắm giữ “tấm vé thông hành” vươn ra chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng hành thực chất, kiến tạo tương lai

Để cộng đồng doanh nghiệp tự tin gánh vác sứ mệnh vươn ra biển lớn, sự đồng hành thực chất từ chính quyền tỉnh giữ vai trò quyết định, đóng vai trò kiến tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Vì vậy, chính quyền tỉnh luôn duy trì quan điểm nhất quán, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là điểm nghẽn mà chính quyền phải có trách nhiệm tháo gỡ.

Phương châm hành động được cụ thể hóa bằng tinh thần kỷ cương quyết liệt: Đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm hiệu quả và làm đến cùng. Sự đồng hành này không dừng lại ở những khẩu hiệu hành chính mà bắt đầu bằng một cuộc cách mạng cải cách thực chất. Tỉnh cam kết đẩy mạnh cắt giảm từ 30% - 50% thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư. Đặc biệt, việc thí điểm cơ chế “luồng xanh” giải quyết hồ sơ trong vòng 24 giờ đối với các thủ tục đầu tư, đất đai đã tạo bước đột phá mạnh mẽ, giúp giải phóng tối đa nguồn lực cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ tiếp cận mặt bằng, tín dụng được thực hiện công khai, minh bạch, tạo sân chơi bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm hơn 96% số lượng doanh nghiệp) có đủ sức chống chịu trước các biến động thị trường. Tỉnh cũng đang dồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trọng tâm là hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối trực tiếp các khu, cụm công nghiệp quy mô lớn với các tuyến cao tốc huyết mạch. Song song đó, hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu trục và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dấu ấn rõ nét của một chính quyền kiến tạo, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ và đối tác chính là việc nâng cấp không gian đối thoại công - tư. Mô hình “Cà phê doanh nhân” diễn ra định kỳ đã trở thành một định chế quen thuộc và hiệu quả. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trực tiếp lắng nghe, kịp thời tháo gỡ những nút thắt pháp lý, giải phóng mặt bằng hay vướng mắc thị trường cho doanh nghiệp.

Sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa các quyết sách kiến tạo của chính quyền và khát vọng tự lực vươn mình của cộng đồng doanh nhân, trên tinh thần cùng nỗ lực, trách nhiệm, chia sẻ chính là “chìa khóa” để cộng đồng doanh nghiệp tự tin bứt phá, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, khẳng định vị thế của tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trần Tỉnh