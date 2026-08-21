Trung Quốc miễn thị thực quá cảnh trong 240 giờ với công dân Việt Nam

Kể từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan được áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ và chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam, Trung Quốc.

Cảng Hải Nam, Trung Quốc - Ảnh: TTXVN

Theo Tân Hoa xã, Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc ngày 20/8 ra thông báo, kể từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan được áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ và chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam, Trung Quốc.

Như vậy, số quốc gia được Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ đã tăng lên 57 nước, và số quốc gia được áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại Hải Nam đã tăng lên 61 nước.

Thúc đẩy các hoạt động thương mại, du lịch, thăm hỏi và đầu tư

Theo thông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan có hộ chiếu phổ thông và vé nối chuyến với ngày và lịch trình đã được xác nhận có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực qua 65 cửa khẩu mở, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, khi quá cảnh đến một quốc gia hoặc khu vực thứ ba, đồng thời có thể lưu trú tại khu vực được chỉ định không quá 240 giờ.

Ngoài ra, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh tỉnh Hải Nam qua các cửa khẩu mở và lưu trú tại khu vực hành chính của tỉnh Hải Nam tối đa 30 ngày mà không cần thị thực.

Trong thời gian lưu trú theo hai chính sách miễn thị thực nêu trên, cá nhân có thể tham gia các hoạt động ngắn hạn như du lịch, thương mại, thăm viếng và thăm người thân.

Tuy nhiên, đối với các hoạt động cần được phê duyệt, như làm việc, học tập.., vẫn phải xin thị thực trước khi đến Trung Quốc.

Đại diện Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc cho biết, việc áp dụng 2 chính sách miễn thị thực đối với công dân Việt Nam và Kyrgyzstan là biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy mở cửa ở mức độ cao, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa hai bên, thúc đẩy các hoạt động thương mại, du lịch, thăm hỏi và đầu tư trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Được biết, từ ngày 18/12/2025, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã chính thức vận hành cơ chế hải quan khép kín.

Với diện tích toàn đảo hơn 35.000 km2, lớn gấp gần 32 lần Hồng Kông, 49 lần Singapore và 8,6 lần Dubai, Hải Nam được lựa chọn trở thành cảng thương mại tự do (FTZ) lớn nhất Trung Quốc và cũng lớn nhất thế giới.

Hải Nam được vận hành theo nguyên tắc “mở cửa tuyến một, kiểm soát tuyến hai và tự do trong đảo”.

Theo đó “mở cửa tuyến một” có nghĩa là hầu hết hàng hóa nước ngoài vào đảo Hải Nam đều được miễn thuế và thủ tục được đơn giản hóa đáng kể. Điều này mở ra một cánh cửa rộng lớn cho hàng hóa, vốn và công nghệ toàn cầu vào Hải Nam.

“Kiểm soát tuyến hai” là thiết lập một hàng rào pháp lý giữa Hải Nam và phần còn lại của Trung Quốc đại lục. Hàng hóa từ Hải Nam vào các địa phương này vẫn phải làm thủ tục hải quan và nộp các loại thuế.

“Tự do trong đảo” đồng nghĩa với việc trong khu vực quản lý đặc biệt rộng lớn này, dòng chảy hàng hóa, con người, vốn và thông tin sẽ được hưởng sự tự do chưa từng có. Để hỗ trợ hệ thống này, một hàng rào điện tử dài 1.944 km đang được đóng dọc theo bờ biển, kết hợp với hệ thống giám sát thông minh 24/7 để đảm bảo việc triển khai chính xác thiết kế hệ thống.

Đằng sau mô hình trên là chính sách thuế siêu ưu đãi và cơ chế đặc thù mà Hải Nam được hưởng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được ấn định ở mức 15%, không chỉ thấp hơn nhiều so với mức 25% của đại lục mà còn thấp hơn mức 16,5% của Hồng Kông và 17% của Singapore. Đối với cá nhân, mức thuế thu nhập cá nhân tối đa chỉ là 15%, với ba mức thuế là 3%, 10% và 15%.

Theo baochinhphu.vn