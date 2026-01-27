Trung Quốc thử thành công in 3D kim loại ngoài không gian

{title}
{publish}
{head}
Trung Quốc thực hiện thành công thí nghiệm in 3D kim loại đầu tiên ngoài không gian, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực sản xuất.
Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) thông báo thí nghiệm đột phá này được thực hiện bằng bộ thiết bị do Viện Cơ khí thuộc CAS phát triển. Lihong-1, tàu vũ trụ thương mại của công ty CAS Space, đã chở bộ thiết bị cùng một số hàng hóa khác bay lên rìa không gian từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc giữa tháng này.
Sau khi Lihong-1 vượt qua đường Karman, ranh giới giữa khí quyển Trái Đất và không gian vũ trụ, đạt độ cao khoảng 120 km, bộ thí nghiệm tự động in các bộ phận kim loại trong môi trường vi trọng lực. Theo CAS, thành công này đánh dấu sự chuyển dịch công nghệ sản xuất bồi đắp kim loại vũ trụ của Trung Quốc từ giai đoạn “nghiên cứu trên mặt đất” sang “kiểm chứng kỹ thuật ngoài không gian”, giúp thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng vũ trụ trong tương lai.
Đội cứu hộ thu hồi khoang chở hàng của tàu Lihong-1 Y1 sau khi hạ cánh. Ảnh: Viện Cơ khí CAS
Sản xuất bồi đắp kim loại ngoài không gian phức tạp hơn nhiều so với ở Trái Đất. Nhóm nghiên cứu đã vượt qua hàng loạt thách thức như vận chuyển và tạo hình vật liệu ổn định trong điều kiện vi trọng lực, kiểm soát khép kín toàn bộ quy trình và tiến hành phối hợp khéo léo giữa bộ thí nghiệm với phương tiện phóng.
Sau thí nghiệm, khoang chở hàng của Lihong-1 hạ cánh an toàn nhờ dù và được thu hồi nhanh chóng. Các nhà khoa học hiện đã thu thập được dữ liệu thực nghiệm quý giá, bao gồm đặc tính động học của vùng nóng chảy, quá trình vận chuyển vật liệu và đông đặc, độ chính xác hình học và đặc tính cơ học của những bộ phận in 3D.
CAS Space cho biết, Lihong-1 có chi phí phóng thấp, tính linh hoạt cao, có thể cung cấp môi trường thử nghiệm vi trọng lực hơn 300 giây cho những mẫu vật hoặc thiết bị bên trong. Môi trường vi trọng lực mang đến điều kiện độc đáo không thể tái tạo trên Trái Đất, cho phép vật liệu kết tinh đồng đều hơn, tế bào sinh học phát triển theo cách khác và công nghệ sản xuất bồi đắp không gặp những khiếm khuyết do trọng lực.
Lihong-1 được phát triển để tái sử dụng nhiều lần. Theo Wang Yingcheng, nhà thiết kế phó của dự án, nhóm đang tiến hành thử nghiệm sâu rộng để bổ sung hệ thống hỗ trợ sự sống cho phi hành đoàn và công nghệ thoát hiểm độ tin cậy cao trên tàu. Điều này sẽ giúp Trung Quốc nâng cao năng lực thực hiện các thí nghiệm khoa học cận quỹ đạo chi phí thấp và du lịch vũ trụ thương mại.
Theo Vnexpress
Nghị định số 37/2026/NĐ-CP khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng mã số, mã vạch để thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa...
Nhiều người sử dụng các ứng dụng miễn phí hằng ngày mà không hề hay biết rằng chúng có thể khiến họ phải trả giá theo những cách không ngờ tới.
Mẫu xe ga cao cấp lấy cảm hứng năm âm lịch, sản xuất giới hạn 888 xe toàn thế giới, bán từ đầu năm 2026.
Trẻ ngồi hàng ghế sau có thể vô tình mở cửa hoặc bấm hạ kính khi xe ô tô đang chạy. Kích hoạt đúng các nút khóa an toàn là bước bảo vệ quan trọng trước mỗi hành trình.
Nhiều công ty bắt đầu áp dụng AI trong vận hành, nhưng đa số cho biết mức độ hiệu quả còn hạn chế, vẫn cần đến con người.
baophutho.vn Mô hình ứng dụng đồng bộ công nghệ số trong sản xuất rau quả an toàn theo VietGAP tại xã Đà Bắc do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển...
Kết quả một nghiên cứu mới cho thấy các nhà khoa học có thể chưa đánh giá hết tiềm năng của những nơi có thể tồn tại sự sống ngoài Trái Đất, khi nước lỏng – yếu tố then chốt...