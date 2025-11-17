Trung tâm Tim mạch chuyên sâu hàng đầu khu vực

Là một trong những Trung tâm mũi nhọn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, với đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, Trung tâm Tim mạch đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm chuyên sâu hàng đầu về tim mạch khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện ngày càng nhiều các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch.

Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được hình thành năm 2010 từ Khoa Nội - Can thiệp tim mạch, đến năm 2016 chính thức phát triển thành trung tâm độc lập. Từ những ngày đầu thành lập với 2 khoa, 70 giường bệnh và 50 cán bộ, đến nay, Trung tâm đã phát triển vượt bậc với 3 khoa đầy đủ trong các lĩnh vực: Nội khoa - cấp cứu, can thiệp và phẫu thuật với 140 giường bệnh. Trung tâm hiện có 83 bác sĩ, nhân viên y tế, trong đó 29 bác sĩ được đào tạo bài bản (2 bác sĩ CKII, 2 bác sĩ đang học CKII; 18 bác sĩ nội trú, chuyên khoa I và thạc sĩ; 2 bác sĩ đang học thạc sĩ, bác sĩ CKI; 5 bác sĩ đa khoa). Cùng với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, Trung tâm được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế và công nghệ tiên tiến trên thế giới như: Máy chụp mạch máu DSA, máy tạo nhịp tim, hệ thống can thiệp mạch GE, hệ thống máy siêu âm tim, máy monitor theo dõi người bệnh nặng, máy sốc điện, giường đa năng, máy truyền dịch, bơm tiêm điện, phòng mổ Hybrid hiện đại bậc nhất hiện nay...

Trung tâm Tim mạch thực hiện kỹ thuật Hybrid điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Nhằm mang đến những dịch vụ chất lượng cao, toàn diện cho người bệnh, đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Tim mạch luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng, làm chủ ngày càng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị bệnh lý tim mạch. Trung tâm đã triển khai được trên 80% các kỹ thuật của bệnh viện hạng đặc biệt, nhất là trong các lĩnh vực can thiệp tim mạch và phẫu thuật tim mạch lồng ngực. Chỉ tính riêng 2 năm 2024 - 2025, trung tâm có 11 kỹ thuật mới được triển khai thành công như: Can thiệp bệnh lý động mạch chủ bằng kỹ thuật hybrid, phẫu thuật nội soi tim, cấy máy tạo nhịp tim với điện cực bó nhánh trái... Việc ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong khám, điều trị bệnh lý tim mạch giúp người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở, giảm chi phí điều trị, không phải đi xa, giảm tải cho tuyến Trung ương.

Bên cạnh đó, Trung tâm không ngừng chuẩn hóa quy trình chăm sóc, điều trị theo hướng an toàn - hiệu quả - nhân văn, đảm bảo người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, công bằng và kịp thời. Đội ngũ cán bộ y tế luôn tôn trọng, lắng nghe và đồng hành cùng người bệnh, coi mỗi người bệnh là một đối tác trong quá trình điều trị. Song song với đó, Trung tâm triển khai nhiều chương trình chăm sóc toàn diện và liên tục, bao gồm: Theo dõi, quản lý bệnh nhân mạn tính (tăng huyết áp, suy tim, bệnh mạch vành...) sau xuất viện thông qua hệ thống tái khám, tư vấn từ xa và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử; tăng cường giáo dục sức khỏe tim mạch, giúp người bệnh và gia đình hiểu rõ bệnh lý, tuân thủ điều trị, thay đổi lối sống và phòng ngừa tái phát; cải tiến quy trình khám, điều trị và phục vụ, giảm thời gian chờ đợi, tăng tính thân thiện và minh bạch trong thông tin. Giai đoạn 2024 - 2025, Trung tâm Tim mạch có hơn 8.000 lượt điều trị nội trú và hơn 40.000 lượt khám ngoại trú mỗi năm, đạt hơn 100% kế hoạch. Tỷ lệ người bệnh ra viện ổn định đạt trên 99%, tỷ lệ chuyển tuyến chỉ dưới 1% (phần lớn theo nguyện vọng của người bệnh); qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người bệnh luôn đạt hơn 98%. Những con số ấn tượng ấy không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn là minh chứng cho tinh thần cống hiến, tận tụy của tập thể y bác sĩ - những người luôn lấy “sự hài lòng của người bệnh” làm thước đo chất lượng.

Là một trong những đơn vị y tế tuyến tỉnh đi đầu trong thực hiện kỹ thuật Hybrid (kỹ thuật phối hợp giữa phẫu thuật và can thiệp mạch máu), Trung tâm Tim mạch đã điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp, đem lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Điển hình ca bệnh gần đây là người bệnh nam 58 tuổi ở xã Đoan Hùng nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội đau xiên ra sau lưng; kết quả chụp MSCT động mạch chủ cho thấy hình ảnh lóc tách động mạch chủ ngực ngay sát quai động mạch chủ, lóc tách lan đến chỗ chia của động mạch chậu (lóc tách động mạch chủ ngực Standford B). Sau khi có kết quả chẩn đoán cuối cùng các bác sĩ Khoa Can thiệp Tim mạch và Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch đã hội chẩn đưa ra phương án điều trị tối ưu cho người bệnh là sử dụng kỹ thuật Hybrid (kết hợp phẫu thuật bắc cầu nối động mạch cảnh và động mạch dưới đòn kết hợp với đặt stent Graft động mạch chủ ngực). Ca phẫu thuật và can thiệp cho người bệnh đã được thực hiện tại phòng mổ Hybrid trong khoảng 4 giờ. Người bệnh điều trị hậu phẫu sau 7 ngày đã ổn định, không có bất kỳ biến chứng nào và được xuất viện.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, Trung tâm thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến và đào tạo cho tuyến dưới; chỉ đạo chuyên môn chuyên ngành tim mạch cho tuyến dưới, nâng cao năng lực điện tâm đồ cho các bác sĩ trong toàn tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm còn chủ động nghiên cứu khoa học với 13 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu trong 2 năm 2024 - 2025; tổ chức 2 hội thảo tim mạch quy mô lớn, nhiều workshop chuyển giao kỹ thuật, khẳng định vai trò trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ y khoa của tỉnh. Với những nỗ lực trong công tác chuyên môn và thực hiện các phong trào thi đua, năm 2024 và 2025, Trung tâm Tim mạch được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Sở Y tế tặng Giấy khen, có 4 cán bộ được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 12 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Chi bộ Trung tâm nhiều năm liền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe tim mạch ngày càng tăng, Trung tâm Tim mạch định hướng phát triển theo mô hình chuyên sâu, hội nhập, hiện đại, hướng tới mục tiêu thành Trung tâm Tim mạch hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc với năng lực toàn diện về can thiệp, phẫu thuật và điều trị chuyên sâu. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phát triển chuyên môn - kỹ thuật chuyên sâu; phấn đấu hoàn thiện và làm chủ toàn bộ kỹ thuật tim mạch cấp độ bệnh viện hạng đặc biệt, phát triển các lĩnh vực mũi nhọn, thành lập các đơn vị điều trị, chăm sóc chuyên biệt. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực và văn hóa chuyên nghiệp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyên môn; xây dựng mạng lưới tim mạch vệ tinh tại các xã, phường; lấy người bệnh làm trung tâm trong chăm sóc và điều trị, hướng tới hình ảnh chuyên nghiệp, tận tâm, hiện đại.

Thúy Hường