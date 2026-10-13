Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu người dân

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ đã khám, chữa bệnh (KCB) cho trên 30 nghìn lượt người, đạt 103% kế hoạch. Cùng với nâng cao chất lượng phục vụ, Trung tâm chú trọng phát triển kỹ thuật điều trị, củng cố năng lực chuyên môn, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngay tại địa phương.

Lấy người bệnh làm trung tâm

Có mặt tại TTYT khu vực Tân Lạc từ sáng sớm để khám sức khỏe, anh Bùi Văn Thi ở xóm Nhót, xã Tân Lạc được tiếp đón, thực hiện thủ tục nhanh chóng. Thông tin cá nhân được tra cứu qua căn cước công dân (CCCD), giúp anh giảm thời gian chờ đợi và giấy tờ cần mang theo. Theo anh Thi, việc cải tiến quy trình tiếp đón giúp người dân thuận tiện hơn mỗi lần đến khám, nhất là những người thường xuyên kiểm tra sức khỏe, điều trị bệnh hoặc theo dõi các chỉ số sức khỏe định kỳ.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc thường xuyên hỗ trợ các trạm y tế vùng cao trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Từ trải nghiệm của người bệnh có thể thấy, chất lượng KCB không chỉ thể hiện ở kết quả điều trị mà còn ở thái độ phục vụ, thời gian chờ đợi, khả năng tiếp cận dịch vụ và sự tận tình của nhân viên y tế. Đây cũng là những yếu tố TTYT khu vực Tân Lạc hướng tới trong quá trình đổi mới hoạt động.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã KCB cho trên 30 nghìn lượt người, đạt 103% kế hoạch. Hiện Trung tâm có 2 phòng chức năng, 14 khoa chuyên môn với 174 cán bộ, viên chức và người lao động, đảm nhiệm các nhiệm vụ từ cấp cứu, KCB, phục hồi chức năng đến y tế dự phòng.

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, Trung tâm chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường phối hợp giữa các khoa, phòng, cải tiến quy trình điều trị và phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế. Mục tiêu là nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, bảo đảm an toàn và mang lại hiệu quả thiết thực cho người bệnh.

Không ngừng nâng cao năng lực điều trị

Một dấu mốc đáng chú ý là việc đưa Đơn nguyên Thận nhân tạo vào hoạt động từ tháng 4/2026. Đơn nguyên được trang bị 5 máy chạy thận nhân tạo cùng hệ thống nước RO đạt tiêu chuẩn AAMI; khu vực điều trị được bố trí theo nguyên tắc một chiều nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn.

Để triển khai kỹ thuật, Trung tâm cử 2 bác sĩ, 5 điều dưỡng và 1 kỹ thuật viên đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Với người bệnh suy thận mạn phải lọc máu định kỳ, việc được điều trị gần nơi cư trú mang ý nghĩa thiết thực.

Trước đây, ông Bùi Văn Thiết ở thôn Mường Khang, xã Tân Lạc phải di chuyển quãng đường dài để chạy thận, tốn kém thời gian, chi phí và công sức của gia đình. Từ khi Đơn nguyên Thận nhân tạo đi vào hoạt động, ông được điều trị ngay tại địa phương, thuận tiện duy trì lịch lọc máu và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Bên cạnh đó, Trung tâm cấp thẻ gửi xe miễn phí cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, góp phần giảm bớt chi phí cho người bệnh phải điều trị thường xuyên, kéo dài. Những hỗ trợ thiết thực này thể hiện sự quan tâm đến người bệnh bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật.

Đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc tham gia các chương trình khám, tư vấn sức khỏe cho người dân tại địa bàn khó khăn.

Bác sĩ Bùi Văn Quảng, cán bộ TTYT khu vực Tân Lạc cho biết, để nâng cao chất lượng KCB, đầu tư trang thiết bị phải gắn với củng cố chuyên môn, đào tạo nhân lực và tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của người dân.

Cùng với chạy thận nhân tạo, Trung tâm từng bước phát triển các kỹ thuật ngoại khoa như phẫu thuật nội soi cắt túi mật, nội soi tiêu hóa; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị bệnh mạn tính, bệnh cơ xương khớp và di chứng đột quỵ. Qua đó, dịch vụ KCB ngày càng đa dạng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các phương pháp điều trị phù hợp ngay tại tuyến y tế khu vực.

Song song với điều trị, Trung tâm chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh và phát hiện sớm nguy cơ trong cộng đồng. Tháng 8/2026, đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho 6 cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Mường Bi, với hơn 200 người tham gia. Hoạt động này góp phần phát hiện các yếu tố nguy cơ, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe.

Theo bác sĩ Trần Quốc Mạnh - Giám đốc TTYT khu vực Tân Lạc, nâng cao chất lượng KCB là nhiệm vụ xuyên suốt, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương thức tổ chức hoạt động. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phát huy hiệu quả các trang thiết bị, kỹ thuật đã được đầu tư; nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và tinh thần, thái độ phục vụ. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến trên trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, phát triển dịch vụ phù hợp với năng lực chuyên môn và nhu cầu thực tế, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn ngay tại địa phương.

Mạnh Hùng