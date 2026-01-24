Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trung cấp K25

Sáng 24/1, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình (phường Thống Nhất) tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp khóa 25 (niên khóa 2023-2025) cho 254 học sinh, sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đạt kết quả tốt nghiệp trong đợt thi lần II/2025.

Lãnh đạo nhà trường trao Giấy khen cho các học sinh đạt thành tích cao trong quá trình học tập.

Theo báo cáo tổng kết, khóa 2023-2025 có 254/254 học sinh đủ điều kiện dự thi đều được công nhận tốt nghiệp, trong đó có trên 65% học sinh tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi. Các học sinh được tham gia các ngành đào tạo: Quản lý và Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống; Quản lý và kinh doanh siêu thị; Chăn nuôi - Thú y; Tin học ứng dụng; Hành chính Văn phòng và Quản lý kinh doanh khách sạn.

So với K24, tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ khá, giỏi của K25 tăng cao hơn, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chất lượng đào tạo và công tác tổ chức dạy - học của nhà trường.

Kết quả trên là thành quả của quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, chú trọng kỹ năng nghề, đồng thời đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để học sinh, sinh viên được thực tập, trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế.

Nhiều em đã sớm định hướng được nghề nghiệp, có cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình trao Bằng tốt nghiệp cho các học sinh K25.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đã tận tâm, trách nhiệm, đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình học tập; cảm ơn các bậc phụ huynh đã luôn tin tưởng, phối hợp chặt chẽ với nhà trường; đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả của các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh.

Hồng Trung