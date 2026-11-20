Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1: Phát huy truyền thống, nâng tầm chất lượng đào tạo nghề

Ngày 20/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1 tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Việt Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1.

Ra đời ngày 7/11/1978, Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1 là món quà nghĩa tình của Chính phủ và Nhân dân Liên Xô dành tặng Việt Nam. Gần 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước khẳng định vai trò là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có truyền thống, đóng góp tích cực vào công tác đào tạo nhân lực kỹ thuật cho đất nước.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, các thế hệ cán bộ, nhà giáo của trường đã bền bỉ xây dựng nền tảng chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất. Hàng vạn học sinh, sinh viên trưởng thành từ mái trường đã tham gia lao động, sản xuất tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước.

Hiện nay, nhà trường duy trì quy mô đào tạo thường xuyên trên 2.000 học sinh, sinh viên. Các ngành nghề thế mạnh như: Công nghệ ô tô, công nghệ hàn, điện công nghiệp, cơ điện tử, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, sửa chữa máy thi công xây dựng... từng bước khẳng định chất lượng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

Đằng sau những kết quả đó là sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần đổi mới của đội ngũ nhà giáo. Không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, mỗi giảng viên còn là người hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật, giúp người học tự tin bước vào môi trường lao động hiện đại.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhà giáo, biểu dương những kết quả nhà trường đạt được trong công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật.

Nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí khẳng định: Việc Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1 được chuyển giao nguyên trạng về UBND tỉnh quản lý, đồng thời được lựa chọn vào nhóm các trường trọng điểm của cả nước mở ra cơ hội và yêu cầu phát triển mới đối với nhà trường.

Để phát huy lợi thế, xứng tầm với vị thế và nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị nhà trường tập trung quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về đổi mới giáo dục và đào tạo; chủ động tranh thủ nguồn lực để hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, từng bước nâng chất lượng các ngành nghề đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn lý thuyết với thực hành; chú trọng trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng nghề, kỹ năng số, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, nhất là đào tạo theo đơn đặt hàng và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Đặc biệt, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo có trình độ chuyên môn, năng lực công nghệ và tâm huyết với nghề; tạo môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Qua đó, từng bước đưa Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1 trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, có uy tín, đóng góp thiết thực vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và đất nước.

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1 tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam” ghi nhận đóng góp của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và hoạt động Hội.

Thu Thủy - Lưu Trường