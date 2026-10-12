Từ lá đơn tình nguyện đến hành trình bảo vệ Tổ quốc

Mùa tuyển quân năm 2027 vừa bắt đầu bằng công tác rà soát nguồn, Bùi Đức Giang, phường Vĩnh Yên, đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cùng với Giang, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh gửi gắm trong lá đơn mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong màu áo lính. Theo những nguyện vọng ấy, câu chuyện chuẩn bị cho một mùa tuyển quân mới mở ra từ cơ sở, nơi cán bộ quân sự đang nắm từng trường hợp, tìm hiểu từng hoàn cảnh để chuẩn bị cho ngày thanh niên lên đường.

Các thanh niên phường Vĩnh Yên hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Với Bùi Đức Giang, quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ bắt đầu từ mong muốn được thử thách bản thân. Môi trường quân đội, trong suy nghĩ của thanh niên ở phường Vĩnh Yên này là nơi giúp mình học cách sống có kỷ luật, có trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh và đóng góp sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lựa chọn của Giang cũng là bước chuẩn bị cho một chặng đường mới. Từ cuộc sống thường ngày đến môi trường quân ngũ là sự thay đổi về nếp sinh hoạt, yêu cầu rèn luyện và ý thức chấp hành kỷ luật. Giang mong muốn được bước vào môi trường ấy để trưởng thành. Lá đơn tình nguyện là cách người thanh niên bày tỏ nguyện vọng và sự sẵn sàng của mình.

Không riêng Giang, ngay sau khi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Vĩnh Yên tuyên truyền, thông tin về công tác tuyển quân năm 2027, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn. Dù công tác chuẩn bị mới triển khai, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã tiếp nhận hơn 42 lá đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đằng sau con số ấy là những lựa chọn của người trẻ trước trách nhiệm với quê hương, đất nước. Giữa các dự định học tập, việc làm, nhiều thanh niên mong muốn dành một chặng đường tuổi trẻ cho quân ngũ. Họ kỳ vọng những ngày rèn luyện sẽ giúp mình có thêm sức khỏe, ý chí, tinh thần tập thể và khả năng vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, lá đơn mới là điểm khởi đầu. Để nguyện vọng được nối tiếp bằng bước chân trong ngày hội giao quân, thanh niên cần trải qua đầy đủ các khâu tuyển chọn theo quy định.

Theo Thiếu tá Đỗ Bá Dực- Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Yên, Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ động tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, cập nhật nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Phối hợp với lực lượng công an rà soát công dân, đồng thời tuyên truyền, vận động để thanh niên sẵn sàng nhận lệnh. Việc nắm nguồn hướng tới quản lý chắc từng trường hợp, kịp thời cập nhật những biến động về học tập, việc làm và nơi cư trú, hạn chế bị động khi bước vào các khâu tuyển chọn chính thức.

Qua công việc của cán bộ quân sự cơ sở, có thể thấy mỗi trường hợp trong danh sách nguồn tuyển quân đều gắn với một hoàn cảnh cần được tìm hiểu. Nắm đủ số lượng vì thế mới chỉ là bước đầu. Hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên mới giúp việc tuyên truyền, vận động đi vào thực chất.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Yên chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, cập nhật nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Câu chuyện về những lá đơn tình nguyện tiếp tục ở xã Sông Lô. Tại đây, cơ quan quân sự đã tiếp nhận 46 lá đơn, nối dài tinh thần tự nguyện của thanh niên trong mùa tuyển quân mới.

Ở địa bàn nông thôn, việc quản lý nguồn tuyển quân có những đặc thù riêng. Nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa, thường xuyên thay đổi nơi cư trú và nơi làm việc. Muốn nắm chắc nguồn, cán bộ quân sự phải phối hợp chặt chẽ với cơ sở, cập nhật thông tin từ từng thôn dân cư.

Trung tá Nguyễn Văn Công - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sông Lô cho biết, công tác rà soát được triển khai sớm từ các thôn. Cán bộ quân sự phối hợp với cơ sở nắm từng trường hợp, cập nhật biến động về nhân khẩu, nơi làm việc và hoàn cảnh gia đình; đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để có cách tuyên truyền, vận động phù hợp.

Trong công việc ấy, thôn đội trưởng là đầu mối phối hợp rà soát nguồn công dân hiện có tại địa phương. Cùng với việc cập nhật danh sách, cán bộ quân sự xuống các thôn tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, đưa thông tin đến thanh niên và gia đình ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Việc nắm nguồn bắt đầu từ những thông tin cụ thể: thanh niên đang ở địa phương hay đi làm xa, nơi làm việc có thay đổi không, hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng hiện nay thế nào. Mỗi thông tin được cập nhật góp phần giúp địa phương chủ động hơn trong công tác tuyển quân. Mỗi hoàn cảnh được tìm hiểu cũng là cơ sở để việc vận động gần gũi, phù hợp hơn với thanh niên và gia đình.

Bởi vậy, cùng với tín hiệu tích cực từ 46 lá đơn tình nguyện, xã Sông Lô tiếp tục gắn tuyên truyền với rà soát, quản lý nguồn, chuẩn bị cho các bước tuyển chọn tiếp theo. Nguyện vọng của người trẻ được trân trọng, đồng thời phải gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng công dân nhập ngũ.

Từ phường Vĩnh Yên đến xã Sông Lô, những lá đơn đã đến trước ngày giao quân. Để đi đến ngày ấy còn là quá trình tuyển chọn chặt chẽ, sự chuẩn bị của địa phương và sự sẵn sàng của từng thanh niên. Nhưng ngay ở giai đoạn đầu, tinh thần chủ động của người trẻ đã góp phần tạo thuận lợi cho công việc tại cơ sở.

Với Bùi Đức Giang và nhiều thanh niên khác, hành trình đến với màu áo lính đang bắt đầu từ sự tự nguyện. Những lá đơn hôm nay gửi gắm mong muốn trưởng thành của tuổi trẻ và công tác chuẩn bị từ cơ sở đang góp phần để mong muốn ấy trở thành bước chân vững vàng trong ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Lê Minh