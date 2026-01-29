Tuổi 52 làm lại răng sứ: “Lần này tôi học được bài học đắt giá”

Chị Nguyễn Thị Hương, 52 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), vừa hoàn thành lần làm răng sứ thứ hai trong đời. Lần này, chị quyết tâm: “Chi phí cao hơn lần trước gấp đôi, nhưng tôi không muốn 5 năm nữa lại phải làm lại”.

"Cứ nghĩ răng sứ làm là xong, không cần chăm sóc"

Năm 2018, chị Hương quyết định bọc 6 răng sứ hàm trên để tân trang nụ cười. Ca làm răng diễn ra suôn sẻ, chị rất ưng ý vì hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp.

"Lúc đó tôi có một suy nghĩ rất sai lầm. Tôi đinh ninh răng sứ là đồ giả, làm bằng sứ cứng như đá thì làm sao mà sâu, làm sao mà hư được nữa. Thế là tôi cứ vô tư ăn uống, chải răng qua loa. Thậm chí 3 năm liền tôi không hề quay lại nha khoa lấy vôi răng hay kiểm tra lần nào vì nghĩ không đau thì đi khám làm gì cho tốn tiền", chị Hương kể lại.

Hai năm đầu êm đẹp trôi qua khiến chị càng tin vào suy nghĩ của mình. Nhưng đến năm thứ ba, nướu răng bắt đầu sưng đỏ, thỉnh thoảng chảy máu khi đánh răng.

"Tôi vẫn chủ quan, nghĩ chắc do mình đánh răng mạnh tay nên trầy xước chút thôi. Mãi đến khi miệng có mùi hôi khó chịu, phần nướu tụt xuống lộ cả chân răng đen xì, tôi mới hoảng hốt đi khám. Lúc này bác sĩ bảo: Răng sứ còn tốt, nhưng nướu và răng thật bên trong đã hỏng nặng do vôi răng tích tụ quá lâu gây viêm nha chu", chị Hương nhớ lại với vẻ ân hận.

Chi phí khắc phục đắt hơn cả làm mới

Điều làm chị Hương đau đầu nhất là chi phí phát sinh để “sửa sai”. Vì không đi cạo vôi và kiểm tra định kỳ (thường chỉ tốn vài trăm ngàn), lớp vôi răng đã xâm lấn gây viêm nướu, tụt nướu, khiến vi khuẩn tấn công vào răng thật bên trong chụp sứ.

Bắt buộc phải tháo bỏ toàn bộ răng sứ cũ, điều trị nướu, chữa tủy răng bị sâu. Tổng chi phí điều trị và làm lại răng mới lên tới con số hàng chục triệu đồng, chưa kể thời gian đi lại vất vả hơn gấp nhiều lần.

Răng sứ vẫn cần chăm sóc tương tự răng thật

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thanh Thảo tại Nha Khoa Đông Nam, giải thích: "Rất nhiều bệnh nhân lầm tưởng làm răng sứ xong là miễn nhiễm với bệnh răng miệng. Thực tế, răng sứ cần được vệ sinh kỹ hơn răng thật. Nếu không tái khám để cạo vôi răng định kỳ 6 tháng/lần, vi khuẩn sẽ tấn công vùng tiếp giáp giữa răng sứ và nướu, gây viêm nhiễm nghiêm trọng như trường hợp của chị Hương."

Chọn nơi có trách nhiệm "nhắc nhở"

Rút kinh nghiệm xương máu, lần làm lại này, tiêu chí chọn nha khoa của chị Hương thay đổi hoàn toàn. Thay vì chỉ quan tâm “giá bao nhiêu”, chị tìm kiếm một nơi có quy trình chăm sóc sau điều trị chặt chẽ.

"Tôi chọn Nha khoa Đông Nam không chỉ vì bác sĩ giỏi, mà vì tôi thấy họ cam kết đồng hành dài hạn. Tôi biết tính mình hay quên, lại bận buôn bán, nếu nha khoa không gọi nhắc thì chắc tôi lại lười đi khám", chị chia sẻ.

Sự an tâm đến từ quy trình "Đồng hành trọn đời"

Lần này, quy trình làm răng của chị kéo dài hơn nhiều so với lần trước. Thay vì “làm nhanh trong ngày”, chị phải trải qua nhiều bước: chụp phim, lấy dấu, làm răng tạm, thử màu và cuối cùng mới gắn răng sứ chính thức sau 3 tuần.

"Lúc đầu tôi cũng hơi nóng ruột, nghĩ sao lâu thế. Nhưng bác sĩ giải thích kỹ từng bước, tại sao phải làm vậy. Răng tạm để kiểm tra xem hình dáng có phù hợp không, để nướu kịp hồi phục sau viêm. Tôi mới hiểu, làm nhanh không phải lúc nào cũng tốt", chị nói.

Bác sĩ giải thích chi tiết tình trạng và theo sát từng giai đoạn hồi phục.

Tại Nha khoa Đông Nam, chị Hương được bác sĩ thiết lập một hồ sơ theo dõi định kỳ nghiêm ngặt sau khi hoàn thiện quy trình điều trị bọc răng sứ.

Hướng dẫn vệ sinh: Bác sĩ hướng dẫn chỉ cách dùng máy tăm nước, chỉ nha khoa chuyên dụng cho răng sứ.

Lịch hẹn chủ động: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ gọi điện nhắc chị đi cạo vôi răng và kiểm tra khớp cắn mỗi 6 tháng.

Xử lý sớm: Bác sĩ giải thích rằng tái khám giúp phát hiện những kẽ hở nhỏ hoặc viêm nướu nhẹ để xử lý ngay, chi phí gần như bằng 0, thay vì để hỏng nặng mới chữa.

"Bây giờ cứ thấy số điện thoại phòng khám gọi là tôi biết đến hẹn đi “bảo dưỡng” răng. Cảm giác có bác sĩ luôn theo sát tình trạng của mình khiến tôi yên tâm hơn hẳn. Bộ răng lần này tuy tốn kém nhưng tôi tin nó sẽ bền, vì nó được chăm sóc đúng cách", chị cười rạng rỡ.

Bác sĩ Thảo nhấn mạnh: "Tuổi thọ của răng sứ có thể kéo dài từ 15-20 năm, thậm chí trọn đời nếu được chăm sóc đúng cách. Bệnh nhân cần hiểu rằng, tái khám định kỳ không chỉ là quyền lợi bảo hành mà là yêu cầu bắt buộc về mặt y khoa để duy trì kết quả thẩm mỹ và chức năng ăn nhai lâu dài."

Nha Khoa Đông Nam - Chuyên sâu cấy ghép Implant và phục hình sứ

Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, trang thiết bị công nghệ hiện đại, quy trình điều trị chuẩn Bộ Y tế, Nha Khoa Đông Nam cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Cơ Sở 1: 411 Nguyễn Kiệm - Phường Đức Nhuận - TPHCM

Cơ Sở 2: 614 Lê Hồng Phong - Phường Vườn Lài - TPHCM

Hotline: 0972 411 411 - 1900 7141

Zalo/Viber: (+84) 972 411 411

Website: https://nhakhoadongnam.com/