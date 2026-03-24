Tuổi trẻ Xuân Lãng vững tin theo Đảng, tiếp bước truyền thống vẻ vang

Những năm qua, đoàn viên thanh niên xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, đóng góp sức trẻ vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thông qua các công trình, phần việc thanh niên và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Xuân Lãng tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên xã Xuân Lãng có 1.280 đoàn viên, sinh hoạt tại 43 chi đoàn khu dân cư, 1 chi đoàn Công an xã và 1 đoàn cơ sở Trường THPT Võ Thị Sáu với 18 chi đoàn trực thuộc.

Sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, tổ chức bộ máy Đoàn xã được kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được tổ chức Đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động “Về nguồn”, “Hành trình về địa chỉ đỏ”, các chương trình tuyên truyền về lịch sử, truyền thống cách mạng... đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương. Cùng với đó là các hoạt động như: Ngày Chủ nhật xanh, bảo vệ môi trường, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, khơi thông dòng chảy kênh mương nội đồng, vệ sinh đường làng ngõ xóm... đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Đồng chí Nguyễn Minh Hà - Bí thư Đoàn xã Xuân Lãng cho biết: Thông qua các phong trào và hoạt động thực tiễn, tuổi trẻ Xuân Lãng được rèn luyện, trưởng thành hơn, từ đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Đặc biệt, sau khi chính quyền địa phương thực hiện mô hình hai cấp, Đoàn thanh niên xã Xuân Lãng đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ Trung tâm Phục vụ hành chính công, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Trong thời gian cao điểm, lực lượng đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ gần 1.000 lượt hồ sơ dịch vụ công, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Song song với đó, các chi đoàn còn tích cực hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số như Etax Mobile để nộp thuế phi nông nghiệp, tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, từng bước nâng cao kỹ năng số cho người dân và thanh niên trên địa bàn.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” cũng được tuổi trẻ Xuân Lãng triển khai thường xuyên với nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đoàn xã đã tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” tại 4 nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Không chỉ xung kích trong các hoạt động tình nguyện, tổ chức Đoàn còn đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp. Hiện nay, Đoàn xã Xuân Lãng đang quản lý 6 tổ tiết kiệm và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 13,7 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều thanh niên tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ quá hạn bằng 0%, thể hiện hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn. Đoàn viên Nguyễn Văn Anh, thành viên đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công, chia sẻ: “Tham gia các hoạt động của Đoàn giúp chúng tôi có cơ hội đóng góp cho cộng đồng, đồng thời rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn. Đó cũng là cách để tuổi trẻ chúng tôi tiếp bước truyền thống của các thế hệ đi trước”.

Đoàn viên thanh niên xã Xuân Lãng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng cũng được Đoàn xã quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như: “Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Thiếu nhi Xuân Lãng làm nghìn việc tốt”... Riêng dịp Tết Trung thu năm 2025, các chi đoàn đã vận động xã hội hóa hơn 150 triệu đồng để tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho thiếu nhi trên địa bàn.

Trong năm 2025, toàn xã đã kết nạp 80 đoàn viên mới, góp phần củng cố, phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao như giải bóng đá thanh niên, liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật cũng được tổ chức sôi nổi, thu hút gần 2.000 lượt thanh thiếu niên tham gia.

Bước vào Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Xuân Lãng tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trồng mới 200 cây xanh, hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp đỡ ít nhất 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chương trình giáo dục truyền thống và kết nạp đoàn viên mới nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Xuân Lãng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Hưởng ứng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Đoàn Thanh niên xã Xuân Lãng đã tổ chức ra mắt công trình thanh niên “Số hóa dữ liệu Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đạo Đức”. Công trình được triển khai với việc rà soát, cập nhật thông tin, số hóa dữ liệu các phần mộ liệt sĩ, tích hợp trên nền tảng số nhằm thuận tiện cho thân nhân và người dân tra cứu, tìm kiếm thông tin.

Đây không chỉ là hoạt động thiết thực trong chuyển đổi số mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ; đồng thời khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống của quê hương.

Đoàn Thanh niên xã Xuân Lãng ra mắt công trình thanh niên “Số hóa dữ liệu Nghĩa trang liệt sĩ xã Đạo Đức” nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Xuân Lãng tiếp tục khẳng định vai trò trong xây dựng quê hương. Những việc làm thiết thực là minh chứng cho niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần phát huy truyền thống và viết tiếp những trang đẹp của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.

Thu Thủy