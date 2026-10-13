U17 Việt Nam trước ngưỡng cửa lịch sử ở World Cup

U17 Việt Nam với những trụ cột Nguyễn Lực, Văn Dương, Quý Vương, Sỹ Bách và Xuân Hòa đang nhận sự kỳ vọng rất lớn từ CĐV Việt Nam. Hy vọng từ bước đệm góp mặt ở U17 World Cup, lứa cầu thủ này sẽ phát triển đúng hướng và đóng góp cho đội tuyển trong tương lai.

U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại VCK U17 World Cup 2026. Trước đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đánh bại Yemen, thua Hàn Quốc (trong thế dẫn trước) và thắng UAE để vượt qua vòng bảng VCK U17 châu Á 2026, giành vé đến U17 World Cup. Nguyễn Lực và các đồng đội chạm trán U17 Australia ở tứ kết và nhận thất bại 0-3.

Màn trình diễn của U17 Việt Nam với các vị trí chủ chốt như Nguyễn Lực, Quý Vương, Xuân Hòa, Sỹ Bách, Văn Dương, Minh Thủy gây ấn tượng với CĐV. Đây là lứa cầu thủ có sức vóc tốt, chơi nhuần nhuyễn ở các pha ban bật ngắn, phối hợp bài bản theo bài và duy trì cường độ pressing mạnh mẽ xuyên suốt trận đấu.

Hành trình của thầy trò HLV Roland tiếp nối bằng giải đấu U17 World Cup. Kể từ U20 World Cup 2017, bóng đá nam 11 người Việt Nam mới lại góp mặt ở sân chơi tầm cỡ thế giới. Đây là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ U17 Việt Nam được va vấp, tích lũy kinh nghiệm trước khi vươn đến cấp độ U20, U23 và đích đến cuối cùng là đội tuyển.

Đội hình U17 Việt Nam tỏa sáng ở U17 châu Á 2026.

Phía sau thành tích ấn tượng của U17 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam đã bước sang một trang mới kể từ chiến tích Á quân VCK U23 châu Á 2018. Khởi đầu như một biểu tượng thành công, cột mốc Thường Châu đã trở thành cú hích mạnh mẽ để các hệ thống đào tạo trẻ như PVF, Viettel, Hà Nội, HAGL hay SLNA đồng loạt cải tiến quy trình, nâng cấp giáo án và mở rộng quy mô tuyển chọn cầu thủ. Chính sự chuyển mình quyết liệt trong việc mài dũa “ngọc thô” đó đã giúp các thế hệ cầu thủ sau này tiến bộ vượt bậc về thể chất, kỹ năng và tư duy.

Dàn trụ cột của U17 Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở U17 World Cup gia nhập các lò đào tạo từ 2020 hoặc 2021. Nguyễn Lực trưởng thành từ Trung tâm Bóng đá Cộng đồng VST trước khi gia nhập CLB Hà Nội năm 2022. Tương tự, tiền vệ Quý Vương đầu quân cho lò trẻ Hà Nội từ lúc 13 tuổi.

Trong năm đó, bộ ba Văn Dương, Sỹ Bách và Xuân Hòa cập bến Trung tâm PVF. Nhóm cầu thủ từ lò SLNA, Minh Thủy, Thành Công cũng bắt đầu “ăn, tập” chuyên nghiệp từ năm 2020. 6 năm sau, một thế hệ trong giai đoạn chuyển mình của bóng đá Việt Nam bước ra ánh sáng, chính là đội hình U17 Việt Nam hiện tại và tất cả đã thấy phần nào sự khác biệt.

HLV Roland vừa triệu tập bổ sung trung vệ Thành Công cao 1,89 m. Hậu vệ Mạnh Cường cao 1,82 m. Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân cao 1,8 m. Tiền vệ Đào Quý Vương đã cận kề ngưỡng 1,8m. Nhóm cầu thủ đáng chú ý còn lại là Nguyễn Lực (1,71 m), Minh Thủy (1,73 m), Văn Dương (1,7 m). Các tuyển thủ U17 Việt Nam sẽ còn vài năm phát triển chiều cao ở cuối chu kỳ, có thể cải thiện thêm 2 đến 4 cm.

Kỹ - chiến thuật của cầu thủ U17 Việt Nam khá ấn tượng.

Thể hình của U17 Việt Nam chưa thể sánh bằng các cường quốc bóng đá châu lục; càng không thể so sánh với những môi trường bóng đá đỉnh cao trên thế giới. Tuy nhiên, thể hiện của cầu thủ U17 Việt Nam ngày càng tốt so với các thế hệ trước. Đó là kết quả của việc các lò đào tạo tuyển chọn đầu vào kỹ lưỡng, đề cao thể hình nhiều hơn và dinh dưỡng thể thao ngày càng được chú trọng ở bóng đá Việt Nam.

Tiếp đó, cách chơi của các cầu thủ U17 Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ tại giải đấu U17 châu Á 2026. Chúng ta có những cầu thủ chơi trên tầm ở cấp độ Đông Nam Á và tự tin tỏa sáng ở sân chơi châu lục. Điển hình như Nguyễn Lực, chân chạy cánh có tốc độ tốt, kỹ thuật cơ bản ổn và khả năng xuyên phá đáng nể. Tiếp đó là Quý Vương, mẫu tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa mà bóng đá Việt Nam đang tìm kiếm.

U17 Việt Nam chơi tốt trước U17 Hàn Quốc, cận kề chiến thắng, trước khi gục ngã ở 10 phút cuối trận. Thầy trò HLV Roland thể hiện bản lĩnh tuyệt vời trước UAE trong thế bị dẫn bàn, bị gỡ hòa và vẫn ấn định chiến thắng.

23 tuyển thủ làm nên chiến tích cho U17 Việt Nam đến từ 8 lò đào tạo. Trung tâm PVF và Hà Nội đóng góp nhiều nhất. Thể Công đóng góp 4 cái tên. SLNA có 3 cầu thủ. Thanh Hóa, Huế, Nam Định và TPHCM, mỗi lò có một nhân tố lên tuyển. Công tác đào tạo trẻ bóng đá Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực và đồng đều hơn.

Chuẩn bị cho tương lai đội tuyển Việt Nam

Thế hệ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam tiếp tục hành trình mài dũa bằng chuyến du đấu dài 10 ngày tại Hàn Quốc, sau đó có 10 ngày thích nghi khí hậu Trung Đông tại UAE, trước khi di chuyển sang Qatar dự U17 World Cup 2026. Tính cả giải đấu U17 Đông Nam Á 2026 và U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực và các đồng đội trải qua lịch trình bận rộn và dồn dập suốt một năm. Và đây là điều cần thiết cho sự phát triển của cầu thủ U17.

HLV Arsene Wenger, Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu, nhận định trên FIFA: “Ở tuổi 17, bạn bắt đầu thấy rõ tư duy của một cầu thủ. Họ không còn chơi bóng bằng bản năng, mà sẽ chơi bóng bằng tư duy. Những gì cầu thủ học được về mặt chiến thuật ở tuổi 17 sẽ định hình phong cách chơi bóng trong suốt 15 năm sự nghiệp sau đó”.

Sau U17 Hàn Quốc, UAE và Australia, U17 Việt Nam sẽ thử lửa với đối thủ tầm cỡ thế giới tại sân chơi U17 World Cup.

Chính HLV Wenger là người đề xuất thay đổi chu kỳ tổ chức U17 World Cup từ 2 năm/lần xuống một năm. Cựu HLV Arsenal phân tích: “Khi phân tích bóng đá thế giới, chúng tôi nhận thấy kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở tuổi 17 là cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của một cầu thủ. Các cầu thủ ở châu Âu đang có lợi thế lớn vì họ được đá nhiều trận quốc tế hơn tất cả những nơi khác. Giải đấu này (U17 World Cup hàng năm) sẽ thay đổi bản đồ bóng đá dịch chuyển theo hướng cân bằng hơn”.

Chưa bao giờ đội tuyển ở cấp độ U17 có bệ phóng lý tưởng như hiện tại. Thầy trò HLV Roland được quan tâm đặc biệt từ CĐV, cấp lãnh đạo bóng đá Việt Nam, đã gặt hái nhiều thành tích và tiến từng bước đến các sân chơi đẳng cấp. U17 World Cup chính là bệ phóng để giúp các cầu thủ U17 Việt Nam hít thở bầu không khí đỉnh cao, cùng những đối thủ mạnh nhất trên bản đồ thế giới hiện tại.

Sân chơi ở cấp độ U17 chỉ là sự khởi đầu của bóng đá chuyên nghiệp. Những Nguyễn Lực, Quý Vương, Văn Dương còn cả hành trình dài phía trước, cần tiếp tục chứng tỏ bản thân ở cấp độ U20, U23 trước khi thể hiện bản thân ở đội tuyển. Tuy nhiên, thành tích của đội hình U17 hiện tại là niềm tin cho sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

https://tienphong.vn/u17-viet-nam-truoc-nguong-cua-lich-su-o-world-cup-post1884653.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong