U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia, địa điểm cách khách sạn nơi đội lưu trú khoảng 1 giờ di chuyển.

Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội chuẩn bị cho hành trình tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Buổi tập diễn ra ngay trong ngày toàn đội đặt chân tới Saudi Arabia, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình chuẩn bị trực tiếp trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trước khi bước vào tập luyện, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã tập trung toàn đội để phổ biến kế hoạch và yêu cầu chuyên môn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tinh thần tập trung, kỷ luật, đồng thời xác định nội dung trọng tâm của buổi tập đầu tiên là củng cố tổ chức phòng ngự và khả năng phối hợp giữa các tuyến.

Ở buổi tập này, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn tiếp tục tập riêng theo giáo án phục hồi do đang gặp vấn đề về thể lực. Ban huấn luyện đang theo dõi sát tiến trình hồi phục của cầu thủ này, với hy vọng Thanh Nhàn có thể sớm trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới.

Trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã có những trao đổi với báo chí về mục tiêu và sự chuẩn bị của đội tuyển. Cầu thủ sinh năm 2003 cho biết, ở trận ra quân gặp U23 Jordan, toàn đội đặt mục tiêu thi đấu tập trung, hướng tới kết quả tích cực.

Chia sẻ về điều kiện thời tiết, Hiểu Minh nhận định khí hậu tại Saudi Arabia có nhiều nét tương đồng với thời điểm đội tuyển thi đấu SEA Games 33 tại Thái Lan.

Theo anh, dù thời tiết khá nóng, các cầu thủ không gặp nhiều trở ngại nhờ đã có sự chuẩn bị và làm quen từ trước. Ban Tổ chức cũng bố trí hệ thống điều hòa tại một số khu vực tập luyện, giúp giảm bớt ảnh hưởng của thời tiết, dù các cầu thủ vẫn cần thời gian thích nghi.

Về sinh hoạt và dinh dưỡng, Hiểu Minh thừa nhận có những khác biệt so với trong nước, song khẳng định toàn đội sẽ chủ động thích nghi để bảo đảm thể trạng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu tập luyện và thi đấu với cường độ cao.

Đánh giá về các đối thủ tại vòng bảng, trung vệ U23 Việt Nam cho rằng các đội bóng Tây Á sở hữu thể hình và thể lực tốt. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh U23 Việt Nam hiện có sự tiến bộ rõ rệt về thể chất, cùng nền tảng thể lực được xây dựng kỹ lưỡng trong quá trình chuẩn bị, qua đó giúp toàn đội tự tin bước vào giải đấu.

Nguyễn Hiểu Minh cũng cho biết, huấn luyện viên Kim Sang Sik thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ rằng sân chơi U23 châu Á có trình độ và mức độ cạnh tranh cao hơn so với khu vực Đông Nam Á, đòi hỏi toàn đội phải nỗ lực nhiều hơn, tập luyện nghiêm túc và duy trì sự tập trung cao độ trong từng buổi tập, từng trận đấu.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 6/1. Tại bảng A, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 phút (giờ địa phương), trước khi lần lượt đối đầu U23 Kyrgyzstan và đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

