Ukraine đối mặt thách thức huy động 120 tỷ USD cho nhu cầu quốc phòng

Một điều đáng lo ngại là chi tiêu quốc phòng của Ukraine hiện chiếm khoảng một phần ba tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước. Điều này khiến Kiev phải phụ thuộc rất nhiều vào hàng chục tỷ USD viện trợ tài chính từ các nước phương Tây để duy trì hoạt động kinh tế và quân sự.

Với áp lực tài chính nặng nề, Ukraine nhấn mạnh 120 tỷ USD là điều kiện sống còn để duy trì quân đội, nhưng giải pháp tịch thu tài sản Nga đang gây nhiều tranh luận (trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denis Shmygal phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo mạng tin châu Âu Eurativ.com, trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn, Ukraine vừa đưa ra một con số gây chú ý: họ cần ít nhất 120 tỷ USD cho nhu cầu quốc phòng vào năm 2026. Con số khổng lồ này không chỉ nhằm mục đích duy trì cuộc chiến với Nga mà còn được xác định là mức cần thiết để duy trì sức mạnh quân sự, ngay cả khi giao tranh kết thúc.

Nhu cầu tài chính cấp bách trên được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmygal công bố tại một hội nghị ở Kiev ngày 13/9. Ông Shmygal nhấn mạnh rằng, Ukraine đang đối mặt với nguy cơ mất thêm lãnh thổ nếu không thể theo kịp sức chi tiêu quân sự của Nga. “Tôi phải nói rằng nếu xung đột tiếp diễn, chúng ta sẽ cần ít nhất 120 tỷ USD cho năm tới”, ông Shmygal phát biểu.

Giải pháp tài chính: Liệu có nên tịch thu tài sản của Nga?

Để giảm bớt gánh nặng tài chính lên vai người dân Ukraine, vốn đã phải chịu đựng những khoản thuế đáng kể sau gần 4 năm chiến sự, ông Shmygal đã đưa ra một đề xuất táo bạo: Sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây để trang trải chi phí quốc phòng của Ukraine.

Tuy nhiên, việc thực hiện ý tưởng này không hề đơn giản. Nga đã thẳng thừng lên án bất kỳ nỗ lực nào nhằm tịch thu tài sản của họ là “hành vi trộm cắp” và cảnh báo về “hậu quả”.

Về phía Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khối này đang xem xét các cách để duy trì nguồn cung cho quân đội Ukraine. Bà đề xuất sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho một “khoản vay bồi thường” cho Ukraine, nhưng khẳng định khối 27 thành viên sẽ không tự mình tịch thu tài sản. Điều này cho thấy sự thận trọng của EU trước một quyết định có thể gây ra những hệ lụy pháp lý và chính trị phức tạp.

Như vậy, với mục tiêu 120 tỷ USD cho quốc phòng, Ukraine đang gửi một thông điệp: nước này sẽ tiếp tục xây dựng và duy trì một lực lượng quân sự mạnh mẽ, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn ở phía trước: làm thế nào để Ukraine có thể huy động được nguồn vốn khổng lồ này, đặc biệt khi họ đang phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài và phải đối mặt với sự dè chừng từ các nước phương Tây trong việc xử lý tài sản của Nga?

