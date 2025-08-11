“Ukraine nhất trí với bất cứ hình thức ngừng bắn nào”

Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.

“Chúng tôi thực sự hy vọng động thái này của Tổng thống Donald Trump, cùng các gói trừng phạt đang được thảo luận và các lệnh trừng phạt thứ cấp đã được áp dụng, sẽ thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin rằng đã đến lúc kết thúc cuộc chiến”, Oksana Markarova, đại sứ Ukraine tại Mỹ, nói trong cuộc phỏng vấn ngày 10/8.

Tuyên bố được bà Markarova đưa ra sau khi Mỹ và Nga xác nhận Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ gặp thượng đỉnh tại Alaska ngày 15/8 để bàn về chiến sự Ukraine. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ kể từ khi ông Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva, Thụy Sĩ tháng 6/2021.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova trong cuộc phỏng vấn ngày 10/8. Ảnh: CBS News

Đại sứ Ukraine đánh giá cao nỗ lực chấm dứt chiến sự của Tổng thống Trump cũng như chuyến đi gần đây của Phó tổng thống JD Vance tới Anh để thảo luận về những nỗ lực hướng tới hòa bình.

“Toàn thể Ukraine cầu nguyện để hội nghị của Tổng thống Trump phát huy hiệu quả và đạt được kết quả tốt”, bà nói. “Ukraine nhất trí với lệnh ngừng bắn toàn diện, ngừng bắn một phần, bất cứ hình thức ngừng bắn nào”.

Trong phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nước này đang trao đổi với phía Mỹ mỗi ngày về cách đảm bảo đạt được hòa bình thực chất, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với quyết tâm của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Ông Zelensky cho hay nhiều người thiệt mạng mỗi ngày khi chiến sự kéo dài, cáo buộc Nga không muốn kết thúc giao tranh ngay lập tức. “Chúng tôi hiểu Nga có ý định qua mặt Mỹ và Ukraine sẽ không để điều đó xảy ra”, ông nói. "Người Ukraine hiểu rõ Nga. Đó là lý do người dân Ukraine chống chịu được hơn ba năm chiến sự trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn".

Nga chưa phản hồi những phát biểu này của ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 24/7. Ảnh: AFP

CNN ngày 9/8 dẫn nguồn tin Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng ông Zelensky đến Alaska dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga. Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng nói ông Zelensky “hoàn toàn có khả năng” góp mặt tại sự kiện và Tổng thống Trump “vẫn còn thời gian” để đưa ra quyết định.

Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố các bên, bao gồm cả Tổng thống Zelensky, đã gần đạt thỏa thuận có thể giải quyết xung đột kéo dài ba năm rưỡi. Theo ông Trump, thỏa thuận sẽ “bao gồm một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai bên”.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky khẳng định mọi quyết định không có sự tham gia của Ukraine đều không mang lại hòa bình, bác bỏ khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ. Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Phần Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm 9/8 ra tuyên bố chung cho rằng mọi giải pháp ngoại giao phải “đảm bảo lợi ích an ninh của Ukraine và châu Âu”.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng giới lãnh đạo châu Âu đang phá hoại cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska, khi Liên minh châu Âu (EU) hối thúc Washington mời Tổng thống Zelensky đến sự kiện. “Những người châu Âu ngốc nghếch đang cố cản trở những nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine”, ông Medvedev đăng trên mạng xã hội.

Nguồn vnexpress.net