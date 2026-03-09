Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cam kết hành động vì lợi ích của Nhân dân

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 9/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri với các xã: Thượng Long, Yên Lập, Minh Hòa thuộc đơn vị bầu cử số 6.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tiếp thu các ý kiến, đề xuất của cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 6.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 6, gồm các ông, bà: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phương Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Lập; Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Khê; Trần Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Đinh Văn Huynh - Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh; Đường Thị Loan - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Bùi Thị Thanh Xuân - Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND xã Cẩm Khê; Hoàng Thị Bích Lệ - Giáo viên Trường Mầm non Đồng Thịnh, xã Yên Lập.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động với tinh thần trách nhiệm, thể hiện quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, nội dung chương trình hành động của các ứng viên tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các ứng cử viên cam kết phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri các xã Thượng Long, Yên Lập và Minh Hòa bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao nội dung chương trình hành động. Cử tri cho rằng các ứng cử viên đều có trình độ, kinh nghiệm, đang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng của tỉnh và địa phương; đồng thời kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, luôn gần dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thực hiện tốt vai trò giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Cử tri xã Yên Lập phát biểu kiến nghị, đề xuất tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 xã cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó đề nghị tỉnh quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cử tri cũng đề nghị chú trọng các giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển nông nghiệp xanh gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm nhiệm vụ tại khu dân cư.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 6, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để tổng hợp, phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời khẳng định, các ứng cử viên sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu được cử tri tín nhiệm, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Đức Anh