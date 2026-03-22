“Vị ngọt” quê hương

Từ một thanh niên với hai bàn tay trắng, anh Hoàng Trung Thắng - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm, Bí thư Chi đoàn khu Trung Thuận 2, xã Phú Khê đã viết nên câu chuyện khởi nghiệp mang “vị ngọt” của trà thảo mộc và sự sáng tạo của trí thức trẻ gắn bó với nông nghiệp xanh, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, anh Hoàng Trung Thắng trở về quê hương xã Phú Khê với mong muốn lập nghiệp trên chính mảnh đất quê nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp, cải thiện đời sống cho bà con. Anh khát khao cống hiến tri thức, vượt khó, và truyền cảm hứng về hành trình xây dựng quê hương.

Khảo sát thực tế trên địa bàn, anh nhận thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển trà thảo dược bản địa là hướng đi giàu tiềm năng, giúp nâng cao giá trị cây dược liệu như: Hoa đu đủ được, lá tía tô, xạ đen..., nguyên liệu chủ lực cho chế biến trà và đồ uống thảo dược sẽ góp phần tạo sinh kế bền vững. HTX nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm đã ra đời với 14 thành viên đầu tiên.

Để có nguồn nguyên liệu ổn định, đảm bảo cho việc sản xuất, đáp ứng chất lượng, HTX trà Thanh Lâm đã xây dựng các vùng trồng nguyên liệu, đồng thời liên kết các vùng nguyên liệu trong và ngoài tỉnh. Anh Hoàng Trung Thắng cho biết: Hoa đu đủ đực, tía tô, xạ đen... là những loại dược liệu quý. Khi được quy hoạch và chế biến sâu sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường, thay thế cây trồng kém hiệu quả.

Nhằm nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng đồng nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn đóng gói khắt khe của thị trường. Anh Hoàng Trung Thắng đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại để đóng gói các sản phẩm trà giúp giảm chi phí nhân công, đảm bảo chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng quy mô kinh doanh. HTX hoạt động theo mô hình đa lĩnh vực, hướng đến mục tiêu tương trợ giữa các thành viên và cùng nhau phát triển bền vững, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đồng bộ, hiệu quả. Với nhà xưởng chế biến rộng hơn 300m2 tại khu Trung Thuận 2, xã Phú Khê đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhờ sự quản trị hiệu quả và tinh thần đồng hành của các thành viên, HTX nông nghiệp Thanh Lâm trở thành đơn vị tiêu biểu về quá trình xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ theo hướng hiện đại, luôn duy trì mức tăng trưởng cao, góp phần hình thành vùng nguyên liệu đặc thù và tạo hiệu quả kinh tế xã hội rõ rệt tại địa phương.

Anh Hoàng Trung Thắng - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm, xã Phú Khê.

Các sản phẩm trà của HTX tại gian hàng trưng bày nông sản địa phương.

Giám đốc HTX Hoàng Trung Thắng hiệu chỉnh máy đóng gói 5 trong 1 mới được đầu tư.

Các thành viên HTX đóng hộp các sản phẩm trà.

Vùng trồng nguyên liệu của HTX nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm.

Các công nhân đang đóng gói các sản phẩm trà túi lọc thảo dược.

Giám đốc HTX Hoàng Trung Thắng (bên phải) tham gia hội nghị kết nối giao thương với các HTX.

Ngọc Tuấn