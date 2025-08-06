Vì sao nên nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu?

{title}
Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo, được khuyến cáo nuôi trẻ hoàn toàn trong 6 tháng đầu để tăng miễn dịch, phòng bệnh và phát triển toàn diện.
Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tự nhiên lý tưởng nhất mà tạo hóa ban tặng cho trẻ sơ sinh. Trong 6 tháng đầu đời, hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ còn non nớt, việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn không chỉ giúp trẻ hấp thụ tối ưu các dưỡng chất mà còn bảo vệ trẻ khỏi nhiều bệnh lý nguy hiểm.
Sữa mẹ chứa đầy đủ protein, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự tăng trưởng toàn diện, đặc biệt dễ tiêu hóa hơn nhiều so với sữa công thức. Bên cạnh đó, sữa mẹ chứa DHA và ARA - các axit béo quan trọng cho sự phát triển trí não và thị lực, góp phần giúp trẻ phát triển nhận thức và chỉ số IQ cao hơn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khuyến cáo, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, nếu tất cả trẻ em đều được bú mẹ đầy đủ, có thể ngăn ngừa hàng triệu ca tử vong trẻ nhỏ mỗi năm. Bởi vậy, nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn là hành động vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai của chính thế hệ mai sau.
