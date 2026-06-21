Vì sao người bệnh trào ngược dạ dày không nên dùng bạc hà?

Bạc hà là loại thảo dược quen thuộc, thường được sử dụng để tạo hương vị cho thực phẩm, pha trà hoặc hỗ trợ giảm đầy hơi, khó tiêu. Tuy nhiên, đối với người bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD), bạc hà lại có thể làm các triệu chứng trở nên nặng hơn.

1. Vì sao bạc hà có thể làm nặng hơn triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày

1.1. Có thể làm giãn cơ thắt thực quản dưới

ThS.BS. Nguyễn Quang Dương, Khoa Ngoại, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, giữa thực quản và dạ dày có một van sinh lý gọi là cơ thắt thực quản dưới (LES). Cơ này có nhiệm vụ ngăn không cho dịch vị và thức ăn trong dạ dày trào ngược lên thực quản.

Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong bạc hà, đặc biệt là menthol, có thể làm giảm trương lực của cơ thắt thực quản dưới. Khi cơ thắt này giãn ra hoặc đóng không kín, acid dạ dày sẽ dễ dàng trào ngược lên thực quản hơn, gây ra các triệu chứng như ợ nóng, ợ chua, cảm giác nóng rát sau xương ức, đắng miệng, ho kéo dài hoặc khàn tiếng do trào ngược.

Vì vậy, bạc hà được xếp vào nhóm thực phẩm có thể làm khởi phát hoặc làm nặng thêm triệu chứng trào ngược ở một số người bệnh.

Khi acid dạ dày trào ngược lên thực quản sẽ gây ra các triệu chứng như ợ nóng, ợ chua...

1.2. Có thể làm tăng cảm giác ợ nóng

Nhiều người sử dụng kẹo bạc hà hoặc trà bạc hà khi cảm thấy khó chịu ở đường tiêu hóa vì bạc hà tạo cảm giác mát và thư giãn. Tuy nhiên, cảm giác dễ chịu tạm thời này không đồng nghĩa với việc tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản được cải thiện.

Trên thực tế, bạc hà có thể làm giãn cơ thắt thực quản dưới, tạo điều kiện cho acid dạ dày trào ngược lên thực quản, từ đó làm tăng các triệu chứng như ợ nóng, nóng rát sau xương ức ở một số người bệnh.

Vì vậy, người mắc trào ngược dạ dày - thực quản nên thận trọng khi sử dụng các sản phẩm chứa bạc hà như lá bạc hà tươi, trà bạc hà, kẹo bạc hà, tinh dầu bạc hà, đồ uống hương bạc hà hoặc các chế phẩm thảo dược, thực phẩm bổ sung có chứa tinh dầu bạc hà.

Bạc hà có thể làm nặng hơn triệu chứng trào ngược dạ dày.

2. Có phải tất cả người bệnh trào ngược dạ dày đều phải kiêng bạc hà?

ThS.BS. Nguyễn Quang Dương cho biết, không phải tất cả người bệnh trào ngược dạ dày đều có phản ứng giống nhau với bạc hà, vì mức độ nhạy cảm có thể khác nhau giữa các cá thể. Một số người chỉ xuất hiện triệu chứng khi sử dụng lượng lớn trà bạc hà hoặc tinh dầu bạc hà đậm đặc, trong khi những người khác có thể bị ợ nóng ngay cả khi dùng một lượng nhỏ. Do đó, người bệnh nên theo dõi phản ứng của cơ thể, nếu nhận thấy triệu chứng trào ngược tăng lên sau khi dùng bạc hà thì nên hạn chế hoặc tránh sử dụng.

Mặt khác, bạc hà có tác dụng sơ can khí, giải uất, cũng hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày do can khí uất kết. Do đó cần sử dụng đúng thể bệnh thì có tác dụng hỗ trợ, ngược lại có thể làm tăng cảm giác khó chịu của chứng bệnh GERD.

3. Người bệnh trào ngược dạ dày nên lưu ý gì trong chế độ ăn?

Ngoài bạc hà, một số thực phẩm và đồ uống khác cũng có thể làm nặng thêm triệu chứng trào ngược ở nhiều người bệnh như rượu bia, cà phê và đồ uống chứa caffeine, nước ngọt có gas, chocolate, thức ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm cay nóng, các món ăn quá chua.

Bên cạnh đó, người bệnh nên ăn thành nhiều bữa nhỏ, không ăn quá no, tránh nằm ngay sau khi ăn, hạn chế ăn khuya, duy trì cân nặng hợp lý và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo ThS.BS. Nguyễn Quang Dương, bạc hà có vị cay, tính mát, tác dụng sơ phong, thanh nhiệt, giải uất. Tuy nhiên, người có tỳ vị hư hàn, dễ đầy bụng, ợ hơi hoặc trào ngược kéo dài thường không được khuyến khích sử dụng nhiều các vị thuốc, thực phẩm có tính phát tán và hương thơm mạnh nếu chúng làm gia tăng khó chịu ở đường tiêu hóa.

Như vậy, dù bạc hà có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, người mắc trào ngược dạ dày - thực quản nên thận trọng khi sử dụng vì loại thảo dược này có thể làm giãn cơ thắt thực quản dưới, tạo điều kiện cho acid dạ dày trào ngược lên thực quản và làm nặng thêm các triệu chứng bệnh.

Theo suckhoedoisong.vn