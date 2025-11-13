Vì sức khỏe Nhân dân

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” – một nghị quyết mang ý nghĩa chiến lược, toàn diện và hành động cao, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân.

TS Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế và đoàn công tác thăm một số khoa chuyên môn Trung tâm y tế khu vực Mai Châu

Để đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phóng viên Báo và phát thanh,truyền hình Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Lê Hồng Trung – TUV, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Nghị quyết số 72 có ý nghĩa như thế nào đối với ngành Y tế nói chung và với tỉnh Phú Thọ nói riêng?

TS. Lê Hồng Trung: Nghị quyết 72 là cơ sở chính trị quan trọng để ban hành và triển khai các chương trình, đề án lớn mang tính đột phá, hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe, tuổi thọ, chất lượng dân số và bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân. Đây là định hướng chiến lược phát triển toàn diện ngành Y tế theo hướng hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững, phù hợp xu thế khu vực và quốc tế.

Đối với Phú Thọ, Nghị quyết mở ra cơ hội nâng tầm vị thế ngành y tế tỉnh, phát triển 03 bệnh viện chủ lực (Đa khoa tỉnh, Sản Nhi, Ung bướu) trở thành bệnh viện vùng, đồng thời thành lập Trường Đại học Y Dược Phú Thọ, từng bước xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Nghị quyết cũng định hướng đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách, quản trị y tế; hoàn thiện tài chính y tế; thúc đẩy tự chủ, minh bạch; mở rộng hợp tác công – tư; nâng cao chất lượng nhân lực và y đức; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, Big Data, Telemedicine, IoT..., hình thành hệ sinh thái y tế thông minh cấp tỉnh. Đây là cơ hội để Phú Thọ “đi tắt, đón đầu”, rút ngắn khoảng cách với các trung tâm y khoa lớn.

Hệ thống máy chụp Cắt lớp vi tính (CT-Scanner) tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Phóng viên : Theo đồng chí, đâu là tinh thần cốt lõi nhất của Nghị quyết số 72 mà ngành Y tế tỉnh ta cần tập trung thực hiện?

TS Lê Hồng Trung:

Tinh thần cốt lõi là đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, chất lượng, hiệu quả và bền vững, lấy người dân làm trung tâm, y tế cơ sở làm nền tảng, y tế dự phòng là then chốt, y tế chuyên sâu làm nòng cốt, và chuyển đổi số, khoa học công nghệ là động lực phát triển.

Đối với tỉnh Phú Thọ, việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết cần tập trung vào ba điểm trụ cột cốt lõi:

Lấy sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Mọi chủ trương, chính sách và hoạt động của ngành y tế phải hướng đến việc phục vụ, chăm lo, bảo vệ sức khỏe người dân suốt cả vòng đời và ngay từ cơ sở; không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận dịch vụ y tế. Xây dựng văn hóa sức khỏe, khuyến khích người dân rèn luyện, chủ động bảo vệ sức khỏe.

Lấy đổi mới - chất lượng - hiệu quả - bền vững làm động lực phát triển. Tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cấp, phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh, BV Sản Nhi tỉnh, thành lập và phát triển BV Ung bướu tỉnh trở thành bệnh viện đảm nhận chức năng vùng; thành lập Trường ĐHYD tỉnh Phú Thọ; đưa Phú Thọ trở thành trung tâm y tế vùng; phát triển y tế chuyên sâu gắn với đổi mới cơ chế tài chính, quản trị, và mở rộng hợp tác công - tư, tự chủ có trách nhiệm, minh bạch.

Xây dựng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực tốt, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành, và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng tới nền y tế thông minh, hiện đại, gần dân, vì dân.

Ekip phẫu thuật của Bệnh viện Sản nhi hỗ trợ sản phụ sinh nở

Phóng viên: Quan điểm của Nghị quyết số 72 là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Đồng chí có thể chia sẻ những hạn chế, tồn tại hiện nay trong công tác y tế dự phòng và mạng lưới cơ sở y tế của tỉnh cần khắc phục để hiện thực hóa quan điểm này của Nghị quyết số 72?

TS Lê Hồng Trung: Bên cạnh thuận lợi, ngành Y tế tỉnh cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, hạn chế.

Công tác y tế dự phòng vẫn còn nhiều bất cập. Năng lực giám sát, dự báo và kiểm soát dịch bệnh của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các đơn vị dự phòng còn thiếu và lạc hậu. Đội ngũ cán bộ chuyên ngành về dịch tễ, vi sinh, sức khỏe môi trường...còn mỏng, chưa được đào tạo chuyên sâu.

Tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân ở Phòng khám đa khoa Dung Châu

Nguồn lực đầu tư cho y tế dự phòng chưa đáp ứng. Kinh phí cho hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, giám sát dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng... chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Truyền thông thay đổi hành vi về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân chưa thực sự hiệu quả và bền vững.

Mạng lưới y tế cơ sở chưa thật sự vững mạnh. Nhiều trạm y tế xã còn khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực, một số nơi chưa có bác sĩ thường trực, hoặc đội ngũ y bác sĩ thiếu ổn định. Sự phối hợp giữa y tế dự phòng và y tế điều trị chưa thật chặt chẽ, công tác quản lý sức khỏe toàn dân mới triển khai ở mức thí điểm, thiếu kết nối dữ liệu đồng bộ giữa các tuyến.

Cơ chế, chính sách thu hút và giữ chân nhân lực y tế cơ sở còn bất cập, khiến nhiều cán bộ giỏi chưa gắn bó lâu dài với tuyến đầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Để hiện thực hóa quan điểm của Nghị quyết 72 chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, ngành y tế tỉnh tập trung khắc phục đồng bộ các tồn tại, trọng tâm là: Ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng và y tế cơ sở; củng cố, kiện toàn hệ thống giám sát, xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh chủ động, từ sớm, từ xa; đổi mới công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, đưa tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, phòng bệnh chủ động suốt cả vòng đời trở thành nhận thức và hành động thường xuyên của mỗi cán bộ ngành y cũng như của từng người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số y tế cơ sở, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe toàn dân; thực hiện chính sách nhân lực đặc thù để thu hút, khuyến khích bác sĩ, cán bộ y tế công tác lâu dài tại tuyến cơ sở.

Phóng viên: Ngành Y tế tỉnh đã có những đổi mới gì trong cung ứng dịch vụ y tế công, nhất là tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa - để người dân tiếp cận chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn? Ngành sẽ những giải pháp gì để cụ thể hóa quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách y tế trong thời gian tới, thưa đồng chí?

TS Lê Hồng Trung: Những năm gần đây, ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đổi mới trong cung ứng dịch vụ y tế công, đặc biệt là ở tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nhiều TYT xã đã được đầu tư cơ sở hạ tầng và cung cấp thiết bị y tế. Đảm bảo duy trì bao phủ tiêm chủng mở rộng tới 100% địa bàn dân cư, không để “vùng lõm” về tiêm chủng. Triển khai mô hình TYT hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, quản lý một số bệnh không lây nhiễm, từng bước tiến tới quản lý sức khỏe toàn dân, giúp người dân được theo dõi, chăm sóc ngay từ cộng đồng suốt vòng đời. Các TTYT khu vực được quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, thiết bị cùng với đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ thầy thuốc, hàng năm nhiều kỹ thuật mới trong khám bệnh, chữa bệnh được triển khai áp dụng, trong đó có những kỹ thuật trước đó chỉ được thực hiện ở tuyến TW và tuyến tỉnh.

Đồng thời, ngành đã đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đã triển khai ứng dụng nền tảng khám chữa bệnh từ xa (Vtelehealth), người dân có thể sử dụng CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID để khám chữa bệnh BHYT, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt..., tạo thuận lợi cho người bệnh khi đến khám và điều trị.

Để tiếp tục cụ thể hóa quan điểm “lấy người dân làm trung tâm” trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và theo thẩm quyền chỉ đạo những giải pháp cụ thể:

Lấy sự hài lòng của người dân, người bệnh làm thước đo chất lượng dịch vụ y tế. Tập trung nâng cao năng lực, nâng cao y đức, nâng cao kỹ năng đội ngũ thầy thuốc các tuyến. Cải cách thủ tục, phục vụ tận tâm.

Kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực toàn diện mạng lưới y tế cơ sở. Đầu tư để 100% TYT cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn, hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, thực hiện đồng bộ quản lý sức khỏe trọn đời, phấn đấu đến năm 2030, 100% người dân được tạo lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân trên nền tảng điện tử. Tăng tỷ lệ khám BHYT tại trạm y tế lên trên 20%. Tăng cường đào tạo, thu hút nhân lực y tế cơ sở, có cơ chế đãi ngộ và đào tạo nguồn bác sĩ cho xã vùng khó khăn.

Tăng cường thúc đẩy mở rộng đa dạng hóa danh mục kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các TTYT khu vực, khuyến khích áp dụng các kỹ thuật vượt tuyến; phát triển một số lĩnh vực y tế chuyên sâu tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh.

Cấp phát thuốc cho người bệnh tại Trạm y tế xã Thu Cúc

Phóng viên : Để Nghị quyết số 72 là "kim chỉ nam" không của riêng ngành y, thông điệp gì mà đồng chí muốn gửi tới đội ngũ cán bộ ngành Y tế và các tầng lớp Nhân dân?

TS Lê Hồng Trung: Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị không chỉ là định hướng cho ngành Y tế, mà là lời hiệu triệu hành động của toàn xã hội.

Với đội ngũ cán bộ y tế, mỗi người cần: Giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến; Tiếp tục rèn luyện y đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ; Tận tâm phục vụ để xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.

Với các tầng lớp Nhân dân: Chúng tôi mong mỗi người dân cùng đồng hành, chia sẻ và ủng hộ ngành y tế trong quá trình đổi mới - bởi sức khỏe cá nhân, sức khỏe gia đình và sức khỏe cộng đồng là trách nhiệm, là quyền lợi và cũng là hạnh phúc chung của tất cả chúng ta.

Chỉ khi có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Nghị quyết 72 mới thật sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực để xây dựng một nền y tế tỉnh Phú Thọ hiện đại, công bằng, nhân văn, vì con người và trở thành điểm sáng trên bản đồ y tế Việt Nam.

Ngọc Tuấn (t/h)