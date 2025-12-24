Bước tiến của y học hiện đại

Những năm gần đây, sự phát triển của y học hiện đại kết hợp công nghệ tiên tiến đã mở ra nhiều phương pháp điều trị mới, giải quyết hiệu quả các bệnh lý từng gây khó khăn cho người bệnh. Một trong những thành tựu nổi bật là kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể - giải pháp điều trị sỏi thận, sỏi tiết niệu không cần phẫu thuật, hạn chế đau đớn, giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Hiện nay, tình trạng sỏi thận, sỏi niệu quản đang gia tăng và thường chỉ được phát hiện khi cơn đau quặn xuất hiện bất ngờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, công việc. Nhiều người e ngại điều trị sỏi đồng nghĩa với mổ mở, nằm viện lâu ngày và chịu đau đớn.

Kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể đã xóa bỏ nỗi lo của người bệnh, mang đến giải pháp nhẹ nhàng, an toàn, hiệu quả. Phương pháp không xâm lấn, thời gian thực hiện ngắn, bệnh nhân có thể hồi phục chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày.

Siêu âm định kỳ giúp sớm phát hiện sỏi thận, sỏi tiết niệu.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa I Bùi Hoài Phương - Trưởng Khoa Ngoại phụ - Ngũ quan, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc: Khoảng 80% ca sỏi thận phát sinh do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý, uống ít nước, ăn mặn, lạm dụng đạm động vật hoặc nhịn tiểu thường xuyên. Do đó, thay đổi lối sống là “chìa khóa vàng” để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả.

Tỷ lệ thành công khi tán sỏi ngoài cơ thể lên tới 90% đối với sỏi nhỏ và vừa, gần như không gây biến chứng nghiêm trọng. Quá trình tán sỏi bảo vệ tối đa các mô lành, duy trì chức năng thận, trở thành lựa chọn ưu tiên cho những ai muốn hạn chế phẫu thuật.

Sau khi tán sỏi, bệnh nhân có thể gặp hiện tượng đau nhẹ vùng lưng hoặc tiểu ra máu thoáng qua, phản ứng bình thường, không cần thuốc giảm đau mạnh. Bệnh nhân được hướng dẫn chế độ ăn nhẹ nhàng, uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày, kết hợp các bài tập như đi bộ, yoga hoặc vận động tại chỗ để thúc đẩy quá trình đào thải sỏi. Việc theo dõi cơ thể và khám lại theo lịch hẹn giúp đảm bảo hiệu quả điều trị, phát hiện sỏi sót hoặc tái phát.

Ông Nguyễn Văn Hồi, phường Vĩnh Yên nhập viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện sỏi thận và được chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể. “Khi phát hiện sỏi thận, tôi nghĩ mình sẽ phải mổ, chịu đau. Tuy nhiên, được bác sĩ tư vấn cặn kẽ, tôi yên tâm và tin tưởng phương pháp tán sỏi, sức khỏe hồi phục nhanh”.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ tán sỏi ngoài cơ thể, đồng thời là điểm sáng trong mô hình kết hợp Đông - Tây y tại miền Bắc. Bệnh viện đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực đội ngũ y, bác sĩ, mở rộng chuyên khoa để phục vụ bệnh nhân tốt nhất. Đây cũng là nơi nghiên cứu, triển khai các phương pháp kết hợp y học cổ truyền, công nghệ tiên tiến một cách bài bản, đảm bảo hiệu quả, an toàn.

Hiện nay, Khoa Ngoại phụ - Ngũ quan được trang bị máy tán sỏi thế hệ mới, sử dụng sóng xung kích hội tụ, phá sỏi hiệu quả mà vẫn bảo đảm an toàn cho thận và các mô xung quanh, hạn chế cảm giác đau.

Thời gian thực hiện tán sỏi thường chỉ từ 30 đến 60 phút, bệnh nhân có thể về nhà ngay sau vài giờ theo dõi. Đối với sỏi lớn, bác sĩ có thể kết hợp nội soi hoặc hỗ trợ bằng y học cổ truyền để đạt hiệu quả tối ưu, giảm nguy cơ tái phát.

Thuốc điều trị sỏi thận của Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc được nhiều người tin dùng.

Người bệnh được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu sỏi quay trở lại như đau lưng, tiểu buốt hay tiểu máu. Tái khám định kỳ sau 1 tháng là cơ hội để đánh giá kết quả điều trị, điều chỉnh chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và luyện tập phù hợp. Tuân thủ lịch tái khám giúp duy trì sức khỏe, xử lý kịp thời sỏi sót lại và tránh các biến chứng nghiêm trọng.

Bác sĩ Chuyên khoa II Ngô Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc cho biết: Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 10.000 ca đến khám các vấn đề về sỏi thận, trong đó, khoảng 300 ca phát hiện sỏi thận và sỏi niệu quản, 90% trường hợp được tán sỏi thành công. Nhiều bệnh nhân phát hiện sỏi tình cờ qua xét nghiệm hoặc siêu âm định kỳ, nhưng cũng không ít người nhập viện trong cơn đau quặn dữ dội. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sỏi tiết niệu có thể dẫn đến suy thận, nhiễm trùng hoặc mất chức năng thận.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và thầy thuốc Đông y của bệnh viện phối hợp chặt chẽ, xây dựng phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân. Người bệnh được tư vấn tỉ mỉ, theo dõi sát sao trong suốt quá trình điều trị, phục hồi.

Ngoài tán sỏi, bệnh viện hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, luyện tập và sử dụng thuốc bổ trợ. Các vị thuốc cổ truyền được lựa chọn phù hợp với từng thể bệnh, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, bào mòn sỏi tự nhiên. Sự kết hợp này vừa điều trị tận gốc, vừa phòng ngừa tái phát, mang lại kết quả bền vững hơn so với phương pháp đơn thuần.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc còn triển khai phòng khám tư vấn và tầm soát sỏi thận sớm, giúp người dân phát hiện bệnh kịp thời, tránh biến chứng nặng như nhiễm khuẩn hay suy thận.

Mô hình kết hợp Đông - Tây y đã chứng minh hiệu quả, vừa giảm chi phí điều trị, vừa rút ngắn thời gian nằm viện, giúp bệnh nhân yên tâm và nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Nguyên Anh