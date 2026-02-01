Việt Nam thí điểm phương pháp điều trị điếc hiện đại nhất thế giới

Ngày 1/2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết vừa được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế cho phép thí điểm kỹ thuật phẫu thuật cấy điện cực thính giác thân não. Đây là phương pháp phục hồi thính giác chuyên sâu, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Hiện nay, phương pháp cấy ốc tai điện tử đã được thực hiện thường quy tại nhiều bệnh viện trên cả nước mang lại khả năng nghe nói cho trẻ không may bị câm điếc bẩm sinh. Tuy nhiên, phương pháp này còn hạn chế vì không hiệu quả ở bệnh nhân không có hoặc tổn thương nặng dây thần kinh thính giác, dị dạng ốc tai.

Để khắc phục những tồn tại trên, hơn 20 năm qua y khoa thế giới đã phát triển phương pháp cấy điện cực thính giác thân não. Đây là kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới mang lại hiệu quả khả quan trong điều trị.

Sau phương pháp cấy điện cực ốc tai, Bệnh viện Nhi Đồng 1 được cấp phép thí điểm phương pháp cấy điện cực thính giác thân não

Trước nhu cầu điều trị ngày càng cao của bệnh nhi không may bị điếc bẩm sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã cử nhân sự đi tiếp nhận đào tạo phương pháp cấy điện cực thính giác thân não, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kỹ thuật, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng được mô hình phối hợp liên chuyên khoa chặt chẽ giữa Tai mũi họng, Ngoại thần kinh, Gây mê hồi sức, Hồi sức ngoại, Ngôn ngữ trị liệu và Tâm lý, đáp ứng yêu cầu khắt khe của một kỹ thuật phẫu thuật ở vùng thân não.

TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, phẫu thuật cấy điện cực thính giác thân não được chỉ định cho các trường hợp trẻ điếc sâu không thể cấy điện cực ốc tai hoặc đã cấy điện cực ốc tai nhưng không mang lại hiệu quả. Khác với cấy ốc tai điện tử, phương pháp này cho phép truyền tín hiệu âm thanh trực tiếp đến thân não, bỏ qua tai trong và dây thần kinh thính giác đã bị tổn thương hoặc không tồn tại.

Sự phát triển của y học hiện đại đang mang lại những bước đột phá trong điều trị điếc cho bệnh nhi (ảnh minh họa)

Trên cơ sở đó, Hội đồng thống nhất cho phép Bệnh viện Nhi đồng 1 được thực hiện thí điểm kỹ thuật “Phẫu thuật cấy điện cực thính giác thân não” trước khi Bộ Y tế xem xét phê duyệt chính thức. Bệnh viện Nhi Đồng 1 trở thành cơ sở đầu tiên thực hiện kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm thế giới trong lĩnh vực phục hồi thính giác cho trẻ em.

Phẫu thuật cấy điện cực thính giác thân não được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho trẻ nghe kém bẩm sinh, đặc biệt là những trường hợp điếc sâu không còn lựa chọn điều trị hiệu quả trước đây, được tiếp cận kỹ thuật hiện đại ngay trong nước. Điều này giúp giảm gánh nặng chi phí cho gia đình người bệnh, đồng thời tạo điều kiện để nhiều trẻ có cơ hội phục hồi khả năng tiếp nhận âm thanh, cải thiện giao tiếp và chất lượng cuộc sống trong tương lai.

Theo tienphong.vn