Việt Nam vào top điểm đến an toàn cho phụ nữ du lịch một mình

Việt Nam được ghi nhận là một trong những điểm đến an toàn hàng đầu dành cho phụ nữ du lịch một mình trong năm 2026.

Việt Nam cùng Costa Rica, Estonia, Uruguay và Na Uy lọt top 5 quốc gia an toàn nhất cho nữ du khách đi một mình, theo BBC. Danh sách này được xây dựng dựa trên trải nghiệm thực tế và cảm nhận của những phụ nữ đã từng du lịch solo.

Xu hướng phụ nữ tự đi du lịch đang gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu. Trong 5 năm qua, lượng tìm kiếm cụm từ “du lịch một mình dành cho phụ nữ” trên Google đã tăng khoảng 30%. Tuy nhiên, yếu tố an toàn vẫn là mối quan tâm hàng đầu khiến nhiều người còn e dè khi lựa chọn hành trình một mình.

Việt Nam là điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình. Ảnh: Roisin Murphy

Molly Gagnon, một chuyên gia tư vấn du lịch từng đến Việt Nam năm 2025, cho biết: “Tôi thấy sự giao tiếp hàng ngày của người dân ở đây rất ấm áp và thân thiện. Những khoảnh khắc giản dị như trò chuyện với chủ quán cà phê, ngồi chung bàn ăn trên đường phố tạo ra cơ hội giao lưu rất tự nhiên”.

Không chỉ được BBC đánh giá cao, Việt Nam còn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách 9 điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình do Time Out công bố.

Các bảng xếp hạng trước đó cũng cho thấy hình ảnh một điểm đến an toàn và ổn định. Năm 2024, tổ chức Best Diplomat đưa Việt Nam vào top 10 điểm đến an toàn nhất châu Á, xếp ở vị trí thứ 8. Báo cáo nhận định Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhưng vẫn duy trì được môi trường an ninh ổn định.

Một trong những điểm đến tiêu biểu thường được nhắc đến là Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận, nổi bật với hệ thống đảo đá vôi kỳ vĩ và làn nước xanh đặc trưng. Khu vực này thu hút du khách nhờ các trải nghiệm như du thuyền nghỉ dưỡng hay chèo kayak khám phá vịnh.

Ngoài ra, chuyên trang du lịch Mỹ Travel Off Path cũng từng xếp Việt Nam là điểm đến an toàn nhất châu Á cho mùa du lịch 2024. Theo Chỉ số Trật tự và Luật pháp Toàn cầu (Global Law and Order Index) do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ nằm trong nhóm quốc gia yên bình nhất châu Á mà còn đứng thứ 7 trên thế giới.

Travel Off Path nhận định, mức độ an toàn và ổn định tại Việt Nam hiện vượt trội so với nhiều quốc gia phát triển, trong bối cảnh một số nơi ở Mỹ và châu Âu ghi nhận xu hướng gia tăng bạo lực.

Nguồn laodong.vn