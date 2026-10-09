Vĩnh An quyết liệt xử lý vi phạm về đất đai

Việc kiên quyết xử lý 47 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai hơn 1 năm qua cho thấy sự quyết liệt của chính quyền xã Vĩnh An trong chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Qua đó, địa phương từng bước đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Dù biết là sai, nhưng ông Phan Văn Tuần, thôn Vĩnh Lại vẫn tự ý thuê xe, đổ đất lấp diện tích ruộng lên đến 680,4m2. Điểm đáng chú ý, diện tích này nằm sát tỉnh lộ 309 và có vị trí đẹp. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Vĩnh An đã cử lực lượng chức năng kiểm tra hiện trạng và tiến hành các quy trình xử lý. Với hành vi trên, UBND xã xác định ông Tuần vi phạm 2 lỗi, gồm: Hủy hoại đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời ra quyết định xử phạt ông Phan Văn Tuần 19 triệu đồng và buộc khôi phục hiện trạng. Đến nay, ông Tuần đã chấp hành quyết định xử lý của UBND xã và thực hiện việc múc hết số đất đã đổ trái phép tại khu vực.

Với các vi phạm tự ý hủy hoại đất và chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, ông Phan Văn Tuần, thôn Vĩnh Lại đã bị UBND xã Vĩnh An xử phạt 19 triệu đồng, buộc khắc phục những hành vi vi phạm.

Vụ việc của ông Phan Văn Tuần, thôn Vĩnh Lại là điển hình cho những vi phạm về đất đai ở xã Vĩnh An đã bị UBND xã xử lý trong thời gian qua. Theo đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã, để tăng cường quản lý, Đảng ủy xã đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai và Tổ tuyên truyền vận động. UBND xã cũng thành lập Tổ tuần tra, Tổ phản ứng nhanh nhằm chủ động phát hiện, phòng ngừa, xử lý nhanh các vi phạm đất đai trên địa bàn...

Tại Vĩnh An, việc giao trách nhiệm quản lý đất đai đến tận thôn và cụ thể cho các lực lượng chuyên trách đã giúp phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, từ thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã đã xử lý 47 trường hợp vi phạm đất đai phát sinh, trong đó tháo dỡ xong 7 trường hợp, hỗ trợ tháo dỡ 41 trường hợp trong cao điểm ra quân. Đáng chú ý, đã tổ chức xử lý xong 37 trường hợp theo kế hoạch và phát hiện, xử lý thêm 3 trường hợp vi phạm trong thời điểm cao điểm ra quân, ra quyết định xử phạt hành chính hơn 100 triệu đồng.

Để đạt được kết quả này, theo đồng chí Đỗ Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND xã, cùng với sự kiên quyết của chính quyền địa phương, thì vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền rất quan trọng. Sở dĩ Vĩnh An đạt được kết quả như trên là nhờ huy động được sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm đất đai. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động được đặc biệt quan tâm để Nhân dân biết và nắm rõ hành vi vi phạm, từ đó phối hợp cùng chính quyền khắc phục, tháo dỡ các công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Từ thực tiễn ở Vĩnh An cho thấy, các trường hợp vi phạm đất đai cần được phát hiện từ sớm để ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để hình thành tài sản lớn, gây khó khăn cho công tác xử lý, đồng thời hạn chế thiệt hại cho người vi phạm và Nhà nước. Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn có ý nghĩa quan trọng trong quản lý đất đai. Qua các vụ việc cũng cho thấy, cần đề cao vai trò, trách nhiệm của các bí thư chi bộ, trưởng các thôn trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình, biến động đất đai... thuộc địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An Đỗ Xuân Cường khẳng định: UBND xã sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp vi phạm xảy ra trong thời điểm chuyển giao chính quyền địa phương 2 cấp đến nay nhưng chưa bị phát hiện để có kế hoạch tuyên truyền, tháo dỡ các công trình vi phạm đảm bảo công khai, khách quan và công bằng. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm chặt địa bàn, không để phát sinh các vi phạm mới, mọi hành vi vi phạm khi phát hiện được sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, Đảng ủy, UBND xã thống nhất quan điểm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, quản lý, sử dụng đất đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Xuân Cường nhấn mạnh: “Đây là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác quản lý đất đai tại địa phương”.

Quốc Hội