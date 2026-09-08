Võ Miếu mùa xanh

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Tạm rời xa nhịp sống hối hả của phố thị, hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Lương Minh đến với xã Võ Miếu, nơi thiên nhiên ban tặng những đồi chè xanh mướt và trải dài. Tại đây, chúng ta không chỉ được đắm mình trong không gian trong lành, mát mẻ và còn được tự tay thu hoạch những bút trà non và thưởng thức trọn vẹn thông tin chè đặc sản của chủ Đất Tổ.
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Mặt bằng sạch là điều kiện tiên quyết để các khu công nghiệp sớm triển khai hạ tầng, đón nhà đầu tư. Tuy nhiên, mỗi mét vuông đất thu hồi đều gắn với quyền lợi, sinh kế của...
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Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 4 vụ án, 20 bị can để điều tra về tội buôn bán người. Đáng chú ý, nạn nhân trong các vụ án đều dưới 16 tuổi, phần lớn ở vùng...
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