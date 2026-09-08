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Võ Miếu mùa xanh

Tạm rời xa nhịp sống hối hả của phố thị, hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Lương Minh đến với xã Võ Miếu, nơi thiên nhiên ban tặng những đồi chè xanh mướt và trải dài. Tại đây, chúng ta không chỉ được đắm mình trong không gian trong lành, mát mẻ và còn được tự tay thu hoạch những bút trà non và thưởng thức trọn vẹn thông tin chè đặc sản của chủ Đất Tổ.

Võ Miếu mùa xanh

Võ Miếu mùa xanh



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đất Tổ Thiên nhiên Phóng viên Không gian Thu hoạch Đặc sản Đồi chè Mát mẻ thông tin
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