VTV chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2026

Trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã sở hữu bản quyền World Cup 2026.

Người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem World Cup 2026 miễn phí

Không giống như các kỳ World Cup gần đây, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã đàm phán mua bản quyền World Cup 2026 từ rất sớm. Trong bài viết đăng tải vào ngày 1/3 trên trang chủ, FIFA tiết lộ “các cuộc đàm phán độc quyền đang được tiến hành tại Việt Nam”.

Đến hôm nay, FIFA xác nhận VTV chính là đơn vị truyền hình sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại lãnh thổ Việt Nam và gắn logo VTV3 vào lịch thi đấu chính thức. Theo FIFA, VTV đã mua “trọn gói” quyền khai thác trên 4 nền tảng bao gồm TV, Radio, Mobile (thiết bị di động) và internet. Điều này có nghĩa người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem miễn phí World Cup 2026 bằng nhiều phương tiện và cách thức khác nhau. Quan trọng hơn, tất cả không còn phải thấp thỏm chờ đợi giống như cách đây 4 năm.

Còn nhớ năm 2022, VTV chỉ mua được bản quyền truyền hình 3 tuần trước khi vòng chung kết khai mạc, dựa vào sự tài trợ của các đơn vị đồng hành, bao gồm 2 tập đoàn và 4 ngân hàng. Ở thời điểm đó, nhiều nguồn tin cho rằng mức giá VTV phải trả lên đến 15 triệu USD - số tiền cao kỷ lục.

Việt Nam xuất hiện trong số 180 quốc gia đã có bản quyền World Cup 2026. Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, chi tiết thỏa thuận giữa VTV và FIFA chưa được tiết lộ. Dựa theo thông tin mua bán bản quyền World Cup 2026 ở châu Á, các chuyên gia cho rằng VTV có thể phải bỏ ra 20 triệu USD - tăng hơn 30% so với năm 2022. World Cup 2026 là phiên bản mở rộng với 48 đội tuyển tham dự và có tổng cộng 104 trận đấu, nhiều hơn 40 trận so với phiên bản cũ.

World Cup 2026 sẽ là kỳ thứ 23 trong lịch sử, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Mexico và Canada, với tổng cộng 16 thành phố đăng cai. Trận đấu khai mạc diễn ra vào lúc 02h00 ngày 12/6 giữa Mexico và Nam Phi theo giờ Việt Nam.

