World Cup 2026: Nhật Bản sẵn sàng thách thức tất cả

Đội tuyển Nhật Bản là ngọn cờ đầu bóng đá châu Á, được giới chuyên môn đánh giá như một trong những kẻ thách thức ngôi vô địch World Cup 2026.

Vị thế của Nhật Bản

Đã có thời, việc tung hoành ở World Cup của Nhật Bản bị xem là một giấc mơ xa vời chỉ tồn tại trên... truyện tranh.

Ở World Cup 2026, mọi thứ đã thay đổi. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu bước vào giải đấu với niềm tin thực sự rằng họ đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào trên hành tinh.

Nhật Bản là tập thể được đánh giá cao. Ảnh: JFA

Những chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022 từng được xem là các cú sốc. Thế nhưng, theo thời gian, người ta nhận ra đó không phải những khoảnh khắc bùng nổ nhất thời.

Nhật Bản tiếp tục phát triển, hoàn thiện và chứng minh sức mạnh của mình bằng những kết quả ấn tượng trước các ông lớn. Các chiến thắng trước Brazil và tuyển Anh trong chu kỳ chuẩn bị cho World Cup 2026 là bằng chứng rõ ràng nhất.

Sức mạnh của Nhật Bản không đến từ một ngôi sao cụ thể mà ở cả hệ thống được xây dựng trong gần tám năm dưới thời Moriyasu.

Nhà cầm quân 57 tuổi kiên nhẫn nâng cấp đội tuyển từng bước, kết hợp giữa kỷ luật, sự gắn kết và chất lượng chuyên môn ngày càng cao của các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Nhật Bản dự kiến sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc, với lối chơi pressing quyết liệt ngay từ tuyến đầu.

Những cầu thủ như Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Daizen Maeda, Keito Nakamura hay Junya Ito liên tục gây áp lực lên đối phương, buộc họ mắc sai lầm.

Trong khi đó, Ayase Ueda, chân sút vừa giành danh hiệu Vua phá lưới Eredivisie với 25 bàn thắng trong màu áo Feyenoord, là mũi nhọn được kỳ vọng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Tuyến dưới cũng mang đến sự yên tâm. Thủ môn Zion Suzuki ngày càng trưởng thành sau những thử thách trong sự nghiệp.

Trên hành trình chuẩn bị World Cup 2026, Nhật Bản từng hạ Anh. Ảnh: JFA

Bộ ba Hiroki Ito, Shogo Taniguchi và Tsuyoshi Watanabe tạo nên hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm, có khả năng thích nghi với nhiều kiểu đối thủ khác nhau.

Ứng viên vô địch

Nếu như trước đây Nhật Bản thường bị đánh giá thiếu chiều sâu, thì đó không còn là vấn đề ở World Cup 2026.

Việc những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Takehiro Tomiyasu hay Wataru Endo không còn nghiễm nhiên giữ suất đá chính cho thấy mức độ cạnh tranh trong đội hình đã tăng lên đáng kể.

Ngay cả khi Takumi Minamino và Kaoru Mitoma vắng mặt vì chấn thương, người Nhật vẫn tin đội bóng đủ sức duy trì chất lượng chuyên môn.

Ngôi sao sáng nhất vẫn là Takefusa Kubo. Từng được gọi là “Messi Nhật Bản” từ khi còn rất trẻ, cầu thủ của Real Sociedad giờ đã trở thành thủ lĩnh thực sự trên hàng công.

Kubo sở hữu khả năng tạo đột biến trong những không gian hẹp, thứ vũ khí có thể tạo khác biệt ở các trận đấu lớn.

Mặc dù vậy, điểm mạnh lớn nhất của Nhật Bản lại nằm ở việc họ không phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ cá nhân nào.

Đó cũng là điều mà cựu HLV Akira Nishino nhấn mạnh khi nói về đội tuyển hiện tại. Theo ông, đây là tập thể không được xây dựng quanh những cái tôi lớn mà dựa trên tinh thần đoàn kết.

Nhật Bản không phụ thuộc cá nhân nào. Ảnh: JFA

Trong hệ thống ấy, mỗi cá nhân đều có đất để thể hiện phẩm chất riêng nhưng luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Tất nhiên, hành trình phía trước sẽ không dễ dàng. Nhật Bản nằm ở bảng F cùng Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Đây là bảng đấu đòi hỏi bản lĩnh, sự ổn định và khả năng thích ứng chiến thuật.

Nhưng nếu nhìn vào sự tiến bộ liên tục trong những năm gần đây, không nhiều người còn xem Nhật Bản là một đội bóng chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.

World Cup 2026 có thể là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất trong lịch sử bóng đá Nhật Bản, cũng như bóng đá châu Á. Sau nhiều năm kiên trì xây dựng nền móng, họ không còn hài lòng với vai trò kẻ ngáng đường các ông lớn.

Đội bóng của Moriyasu đến Bắc Mỹ với tham vọng cao hơn nhiều, thách thức mọi đối thủ và chứng minh rằng chức vô địch World Cup không còn là giấc mơ bất khả thi đối với bóng đá Nhật Bản.

Theo vietnamnet.vn