Giải bóng chuyền hơi “Khỏe để kiến tạo tương lai xanh”

Chiều 9/6, tại xóm Kìa, xã Quy Đức, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Dự án CARE Quốc tế tại Việt Nam (do Chính phủ Ireland tài trợ) tổ chức thi đấu trận chung kết, bế mạc và trao giải Giải bóng chuyền hơi với chủ đề “Khỏe để kiến tạo tương lai xanh”.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội đạt giải.

Giải đấu đã thu hút 9 đội bóng chuyền hơi nam, nữ với 90 vận động viên tham gia, trong đó có gần 60 vận động viên nữ. Các đội đến từ các Tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án CARE. Giải diễn ra trong một ngày theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Tại giải đấu, các đội bóng đã thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, thi đấu nhiệt tình và quyết tâm cao. Nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với những pha bóng đẹp mắt, kịch tính, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ.

Trận chung kết giữa xóm Men và xóm Kìa.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao sức khỏe mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chủ đề “Khoẻ để kiến tạo tương lai xanh”. Hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng phát triển.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội xóm Men, giải Nhì cho đội xóm Kìa; 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc.

Hồng Duyên