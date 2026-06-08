Tân binh Man Utd được Brazil gọi bổ sung dự World Cup 2026

Ederson, tiền vệ đạt thỏa thuận gia nhập Man Utd từ Atalanta hè này, được triệu tập bổ sung vào danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Wesley, người được kỳ vọng sẽ là hậu vệ phải đá chính trong đội hình của HLV Carlo Ancelotti, bị chấn thương cơ đùi trái và không thể tham dự World Cup 2026. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) thông báo Ederson được triệu tập thay thế Wesley và sẽ hội quân cùng tuyển Brazil hôm nay 8/6.

Wesley (trái) và Matheus Cunha trong buổi tập của tuyển Brazil tại Teresopolis ngày 28/5/2026. Ảnh: AP

Ederson bắt đầu sự nghiệp tại Desportivo Brasil, một CLB hạng Ba có trụ sở tại Sao Paulo, thuộc sở hữu của tập đoàn Sơn Đông Lỗ Năng - cũng là chủ CLB cùng tên đang thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc. Anh sau đó khoác áo Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Salernitana rồi bắt đầu gây tiếng vang tại Atalanta. Tại CLB Italy, Ederson ghi 16 bàn qua 180 trận, là nhân tố chủ chốt giúp CLB giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử - vô địch Europa League 2024.

Cuối tháng 5, Man Utd đạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta với tổng phí 51 triệu USD. Tiền vệ 26 tuổi sẽ thay thế Casemiro - đàn anh đồng hương rời Man Utd theo dạng chuyển nhượng tự do hè này.

Ederson được triệu tập lần đầu lên tuyển Brazil vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, đến nay anh mới ba lần thi đấu cho ĐTQG, lần gần nhất là vào sân từ băng ghế dự bị trong trận vòng loại World Cup 2026 gặp Argentina hồi tháng 3/2025.

Ederson mừng bàn mở tỷ số cho Atalanta trong trận bán kết lượt về Cup Italy gặp Lazio trên sân New Balance Arena ở Bergamo, Italy ngày 22/4/2026. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên Brazil phải thay đổi danh sách đăng ký trước World Cup khởi tranh vì chấn thương sau 20 năm. Lần gần nhất là giải đấu 2006, khi tiền vệ Edmilson chấn thương trong một trận đấu tập và được thay thế bởi Mineiro trước ngày khai mạc giải đấu tại Đức.

Trong bốn kỳ World Cup liên tiếp từ năm 2010 đến 2022, Brazil không phải loại bất kỳ cầu thủ nào khỏi danh sách cuối cùng vì chấn thương trước trận ra quân. Tuy nhiên, tại World Cup 2022, HLV Tite vẫn chịu tổn thất lực lượng khi hậu vệ Alex Telles và tiền đạo Gabriel Jesus gặp vấn đề trong quá trình giải đấu diễn ra.

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển được phép thay thế cầu thủ trong danh sách đăng ký chính thức vì lý do y tế cho đến 24 giờ trước trận ra quân. Kể từ khi FIFA áp dụng quy định này từ năm 1970, Brazil đã 16 lần sử dụng quyền thay người do chấn thương, tính cả trường hợp của Wesley. Trong số đó, đáng chú ý nhất là việc tiền đạo Romario bị loại khỏi World Cup 1998 vì chấn thương bắp chân, hay đội trưởng Emerson phải rút lui ngay trước trận mở màn World Cup 2002 do gãy xương đòn trong một buổi tập.

Lịch sử các cầu thủ Brazil bị loại khỏi danh sách World Cup vì chấn thương hoặc lý do sức khỏe gồm Rogerio (1970), Clodoaldo và Wendell (1974), Nunes và Ze Maria (1978), Careca (1982), Mozer và Cerezo (1986), Mozer cùng Ricardo Gomes (1994), Romario, Marcio Santos và Flavio Conceição (1998), Emerson (2002), Edmilson (2006) và mới nhất là Wesley trước World Cup 2026.

Theo báo Globo, việc Ederson được triệu tập cũng mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Brazil. Tiền vệ 26 tuổi trở thành cầu thủ sinh ra tại Campo Grande đầu tiên góp mặt trong danh sách tuyển Brazil dự World Cup sau 32 năm. Người gần nhất đến từ thành phố này được gọi lên tuyển cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là cựu tiền đạo Luis Antonio Correa da Costa, hay còn biết đến là Muller, tại World Cup 1994. Đó cũng là giải đấu được tổ chức trên đất Mỹ, nơi Brazil giành chức vô địch thế giới lần thứ tư trong lịch sử.

Brazil đã chạy đà xong cho World Cup 2026 bằng hai trận giao hữu thắng Panama 6-2 và Ai Cập 2-1. Theo Ancelotti, màn trình diễn trước Ai Cập mang lại cho ông nhiều sự tự tin hơn là những nỗi lo trước trận ra quân gặp Morocco ngày 13/6. Nhà cầm quân người Italy đánh giá Brazil đã chơi tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự trong khoảng 60 phút đầu tiên, duy trì cường độ cao và thực hiện đúng đấu pháp đề ra. Nhưng ông cũng thừa nhận “Selecao” cần kiểm soát thế trận tốt hơn ở giai đoạn cuối trận."Tôi đã có đội hình đá chính cho trận gặp Morocco. Tôi có ý tưởng rất rõ ràng", HLV 66 tuổi nói thêm. "Vinicius và Raphinha phối hợp rất tốt. Họ kết nối hiệu quả, tạo ra nhiều cơ hội và đều có trận đấu chất lượng".

Theo vnexpress.net