Vượt giông bão, xe đạp địa hình tranh tài hấp dẫn

Sáng 25/8, tại Trường đua địa hình phường Thống Nhất đã diễn ra nội dung thi đấu Băng đồng tính giờ cá nhân nam, nữ các lứa tuổi 16 trở xuống, 17-18 và U23. Mặc dù thời tiết mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tuy nhiên không làm giảm sức nóng và sự quyết tâm của các vận động viên trẻ trên đường đua địa hình.

Đội Phú Thọ quyết tâm giành kết quả cao tại nội dung sở trường đường đua địa hình

Các tay đua trẻ dưới 16 tuổi bước vào thi đấu

Nguyễn Ngọc Tường Vi - tay đua trẻ đội Phú Thọ bứt tốc

Do điều kiện thi đấu khắc nghiệt, các vận động viên thường xuyên bị trượt ngã trên đường đua

Tay đua Nguyễn Thị Yến Nhi - đội Phú Thọ xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung Băng đồng tính giờ cá nhân dưới 16 tuổi

Lực lượng y tế và huấn luyện viên nhanh chóng hỗ trợ, đưa vận động viên sau chặng đua khắc nghiệt

Nội dung Băng đồng tính giờ cá nhân nam lứa tuổi dưới 16 xuất phát

Đường đua ngập nước gây khó khăn cho các tay đua

Các tay đua đã cống hiến cho người hâm mộ pha xử lý kỹ thuật trên không đẹp mắt

Đường đua địa hình nguy hiểm thách thức sự dũng cảm của các tay đua

Tay đua đến từ đoàn Quân đội xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung Băng đồng tính giờ cá nhân dưới 16 tuổi

Cung đường leo dốc của đường đua địa hình

Tay đua quyết tâm, bứt phá trước khi về đích.

Mưa lớn đã ảnh hưởng tới thành tích thi đấu của các tay đua

Kết thúc buổi thi đấu sáng nay, Đội Phú Thọ xuất sắc giành hai Huy chương Bạc ở nội dung Băng đồng tính giờ cá nhân của tay đua Nguyễn Thị Yến Nhi, lứa tuổi dưới 16 và tay đua Trần Đình Thanh, lứa tuổi 17-18.

Theo lịch thi đấu, chiều nay (25/8) tại Trường đua phường Thống Nhất tiếp tục diễn ra nội dung thi đấu Băng đồng tiếp sức nam, nữ các lứa tuổi dưới 16, 17-18 và U23.

Đức Anh