Xã Đà Bắc tạo đột phá từ những nhiệm vụ trọng tâm

Sau khi sáp nhập từ 4 đơn vị hành chính cũ (thị trấn Đà Bắc và các xã Hiền Lương, Toàn Sơn, Tú Lý), xã Đà Bắc có diện tích 13.679,85 ha, dân số hơn 19.000 người. Đảng bộ xã Đà Bắc tập trung chỉ đạo những giải pháp cụ thể, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án chiến lược, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo xã Đà Bắc họp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã Đà Bắc là công tác GPMB các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch, góp phần quan trọng khai thông điểm nghẽn, tạo đòn bẩy phát triển không chỉ của xã mà còn cả khu vực. Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn qua xã Đà Bắc dài 5,2km, ảnh hưởng đến 362 hộ dân với 908 thửa đất, tổng diện tích cần GPMB gần 47 ha.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án, xã tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, vận động và thực thi chính sách. Đến nay, 360/362 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng kinh phí hơn 208 tỷ đồng, trong đó 352 hộ đã nhận tiền. Công tác GPMB đang đi vào giai đoạn then chốt, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn lại. Hiện chỉ còn 8 hộ chưa nhận kinh phí (4 hộ chưa đồng thuận về giá, 3 hộ đề nghị điều chỉnh loại đất, 1 hộ ở xa). Dù 14 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, cấp ủy, chính quyền đang chỉ đạo tuyên truyền, vận động, hỗ trợ di dời, đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước tháng 12/2025. Song song đó, xã tiếp tục xử lý các vướng mắc tại các dự án quan trọng khác như Tuyến đường Hiền Lương - Tiền Phong, đường từ thị trấn Đà Bắc đi Thanh Sơn.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Đức Hậu, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không chỉ là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tiến độ thi công mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân. Mọi khâu phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ Ban chỉ đạo, MTTQ đến các đoàn thể, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai các dự án đảm bảo kế hoạch.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đà Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 4 đột phá chiến lược, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Cụ thể hóa Nghị quyết, xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo để chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt những kết quả tích cực.

Xã Đà Bắc chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế vùng hồ để phát triển du lịch.

Xã tập trung phát triển kinh tế rừng và khai thác lợi thế mặt nước hồ Hòa Bình. Toàn xã hiện có 47ha mặt nước nuôi thủy sản với hơn 280 lồng cá, tập trung tại các xóm Doi, Dưng, Ké, Mơ. Dù gặp khó khăn do mực nước hồ xuống thấp, nhưng nhờ chủ động ứng phó, thiệt hại đã được giảm thiểu. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (đá xây dựng, gạch không nung, chế biến gỗ...) cũng đóng góp giá trị 110 tỷ đồng.

Lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc. Với lợi thế địa hình đa dạng, cảnh quan thiên nhiên sơn thủy hữu tình của vùng hồ sông Đà và bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc Mường, Tày, Dao, xã Đà Bắc có tiềm năng lớn. Xã xác định khai thác hiệu quả lợi thế này, xây dựng nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng, phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng. Thực tế, một số điểm du lịch cộng đồng như xóm Ké, xóm Mơ đã có tên trên bản đồ du lịch.

Chị Lường Thị Thảo, chủ Homestay Hữu Thảo, xóm Ké cho biết: Homestay hiện có 9 phòng riêng và 1 nhà sàn (quy mô đón 50 khách), thu nhập và đời sống đã thay đổi căn bản. Du lịch đang làm “thay da đổi thịt” những bản Mường ven hồ.

Xã Đà Bắc đang tập trung triển khai ứng dụng công nghệ và cải cách hành chính (CCHC) phục vụ phát triển KT-XH. Việc ứng dụng CNTT giúp tiết kiệm chi phí, nguồn lực, đưa chủ trương xuống cơ sở nhanh chóng và chỉ đạo kịp thời. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xã tạo điều kiện cho các nhà mạng cải tạo, nâng cấp hạ tầng viễn thông, đảm bảo mạng lưới thông suốt; đưa số hóa vào trường học và triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”. Đẩy mạnh cải CCHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 99,45%, không có hồ sơ quá hạn. Điều đó cho thấy, CCHC đang hướng tới chính quyền điện tử vận hành hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Xã Đà Bắc bước vào nhiệm kỳ mới với nền tảng quan trọng từ giai đoạn trước (thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm). Tuy nhiên, thách thức vẫn còn lớn; kinh tế quy mô nhỏ, hạ tầng thiếu đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,12%, hộ cận nghèo 11,91%.

Với việc xác định rõ các không gian phát triển mới, 4 đột phá chiến lược và các mục tiêu cụ thể (phấn đấu thu ngân sách tăng 10%/năm, tổng vốn đầu tư xã hội đến năm 2030 đạt 1.400 tỷ đồng), Đảng bộ xã Đà Bắc đang thể hiện quyết tâm chính trị cao, đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống để phát triển bền vững, chăm lo tốt hơn đến đời sống người dân.

Lê Chung