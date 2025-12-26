HĐND phường Vĩnh Phúc thông qua 8 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ Tư

Ngày 26/12, HĐND phường Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ Tư (Kỳ họp thường lệ cuối năm), xem xét, quyết định những nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc khai mạc kỳ họp

Năm 2025, phường Vĩnh Phúc đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả. Cơ cấu kinh tế của phường tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách ước đạt hơn 1.193 tỷ đồng, đạt hơn 578% dự toán giao. Vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện trên địa bàn năm 2025 ước thực hiện gần 676 tỷ đồng, đạt 509% chỉ tiêu theo kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, đầu tư công được quan tâm; công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công tác xử lý vi phạm về đất đai được tăng cường; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh được chú trọng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chuyển đổi số được đẩy mạnh, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh quốc phòng; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phường đã từng bước thích ứng và làm chủ mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, hướng tới mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tỷ trọng lao động qua đào tạo chiếm 82%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,18%; hộ cận nghèo giảm còn 0,3% .

Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND phường Vĩnh Phúc đã thực hiện quyền giám sát, xem xét và cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND phường trình kỳ họp như: Báo cáo công tác của Thường trực HĐND phường năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026... Qua đó, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc về tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, giải ngân đầu tư công trên địa bàn phường; tiếp tục thảo luận để điều chỉnh, bổ sung đi tới thống nhất cao các giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra năm 2026 và những năm tiếp theo.

HĐND phường cũng dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung mà đại biểu, cử tri quan tâm; thảo luận và cho ý kiến, biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết quan trọng do Thường trực HĐND, UBND phường trình tại kỳ họp gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2026; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường, giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; Nghị quyết về ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND phường.

