Xã Mai Hạ phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt từ 55 triệu đồng trở lên

Ngày 16/1, Đảng ủy - UBND xã Mai Hạ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua yêu nước năm 2025; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bí thư Đảng ủy xã Mai Hạ Phạm Văn Hoàn trao Giấy khen tặng các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2025, trong điều kiện có nhiều nhiệm vụ mới, khó, phát sinh từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn xã có 28/28 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 5 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 17,8%; 123 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 17,69%; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, các mục tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó lĩnh vực thương mại - dịch vụ được xác định là thế mạnh. Năm 2025, xã đón 27.670 lượt khách du lịch (14.060 lượt khách trong nước, 13.610 lượt khách quốc tế). Thu ngân sách nhà nước ước đạt 164,09% kế hoạch. Xã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,53%, giảm 1% so với năm 2024.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, diện mạo nông thôn khởi sắc.

Lãnh đạo UBND xã Mai Hạ trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Năm 2026, xã xác định tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 563 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 4.290 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 55 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm trên 1%/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95,5% trở lên; phấn đấu có thêm 2 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Mạnh Hùng