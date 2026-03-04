Ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị

Sáng 4/3, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các xã, phường tổ chức Hội nghị ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị giai đoạn 2026 - 2030.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Trường Chính trị tỉnh cũng ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh về tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lý luận chính trị dành cho đảng viên mới giai đoạn 2026 - 2030.

Theo phân công, Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch, ban hành công văn chiêu sinh, triệu tập học viên, quyết định mở lớp; phân công báo cáo viên, cử cán bộ tham gia quản lý lớp; chuẩn bị nội dung khai giảng, bế giảng; lập và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về phía Trường Chính trị tỉnh, đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch, lịch giảng dạy, nội quy lớp học; cung cấp tài liệu; phân công giảng viên giảng dạy các chuyên đề; tham gia quản lý lớp; tổ chức kiểm tra, đánh giá, chấm bài thu hoạch; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ các lớp học tổ chức tại trường.

Trong quá trình triển khai, hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Hằng năm, phối hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện; năm 2030 tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, làm cơ sở đề xuất phương hướng phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Trường Chính trị tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy UBND tỉnh về tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lý luận chính trị dành cho đảng viên mới giai đoạn 2026 - 2030.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh đã ký kết với Đảng ủy các xã, phường và các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức hằng năm.

Nội dung phối hợp tập trung vào công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng được triển khai linh hoạt.

Trường Chính trị tỉnh ký kết với Đảng ủy các xã, phường về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức hằng năm.

Theo quy chế phối hợp, trước ngày 10/9 hằng năm, các đảng ủy xã, phường hoàn thành việc rà soát, đăng ký nhu cầu và đề xuất nội dung bồi dưỡng của năm kế tiếp gửi về đơn vị chủ trì để tổng hợp. Trước ngày 20/9, đơn vị chủ trì trao đổi, thống nhất kế hoạch với các đơn vị phối hợp trên nguyên tắc công bằng, khách quan, minh bạch về chương trình, chỉ tiêu, nội dung, thời gian, đối tượng, số lớp, số học viên và kinh phí. Trước ngày 25/9, kế hoạch chính thức được ban hành, gửi các cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

Sau khi có thông báo kết luận của Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm, hai đơn vị sẽ cụ thể hóa chương trình, nội dung theo hướng dẫn của Trung ương; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng. Đối với các lớp phát sinh trong năm, lãnh đạo hai cơ quan sẽ thống nhất, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xem xét, quyết định.

Lê Minh